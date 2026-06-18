La principale autorité de régulation énergétique américaine incite les réseaux électriques à revoir les règles relatives à l'alimentation des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les ordonnances, une citation de la présidente de la FERC et des informations contextuelles, à partir du deuxième paragraphe) par Laila Kearney

La Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC) , principale autorité de régulation énergétique des États-Unis, a ordonné jeudi aux opérateurs du réseau électrique du pays de revoir les règles relatives au raccordement des très gros consommateurs d'énergie , tels que les centres de données, alors que la demande émanant des parcs de serveurs met à rude épreuve les réseaux électriques.

Les centres de données font grimper la consommation d’électricité aux États-Unis à des niveaux records et nécessitent, dans de vastes régions du pays, davantage d’électricité que les réseaux ne peuvent en fournir, ce qui oblige les régulateurs à se démener pour gérer cette demande.

Les projets d’ordonnances « show cause » de la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) enjoignent aux six réseaux régionaux relevant de sa compétence – à l’exception du Texas – de justifier ou de revoir leur processus d’alimentation des très gros consommateurs d’énergie.

L'ordonnance de la FERC fait suite à une directive émise l'année dernière par le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, visant à accélérer le raccordement des centres de données dans le cadre de l'objectif national consistant à remporter la course mondiale au développement et au déploiement de nouvelles technologies d'intelligence artificielle.

"C’est une course contre la montre, et nous allons la remporter", a déclaré Laura Swett, présidente de la FERC. "C’est la priorité absolue à laquelle notre pays est confronté en ce moment."

Les gestionnaires de réseau et les propriétaires d’infrastructures de transport disposent de 60 jours pour répondre à la FERC et expliquer pourquoi leurs règles actuelles sont justifiées ou s’ils comptent apporter des modifications dans cinq catégories principales. Ces catégories comprennent notamment la mise en place de procédures claires pour le raccordement des très gros consommateurs d’énergie, tels que les centres de données, ainsi que la répartition des coûts liés aux infrastructures nécessaires à leur desserte entre les gros consommateurs d’énergie.