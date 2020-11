Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La présidentielle américaine ne changera rien pour l'Iran, dit Khamenei Reuters • 03/11/2020 à 11:33









DUBAI, 3 novembre (Reuters) - Le résultat de l'élection présidentielle américaine ne changera rien à la politique iranienne à l'égard des Etats-Unis, a assuré mardi l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution. "Notre politique à l'égard des Etats-Unis est clairement définie et ne change pas suivant les individus. Peu importe qui s'en va et qui arrive", a-t-il déclaré dans un discours retransmis en direct à la télévision. Ali Khamenei s'exprimait à l'occasion de l'anniversaire de la prise d'otages de 1979 à l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, qui coïncide avec celui de Mahomet. Le démocrate Joe Biden, qui affronte Donald Trump mardi, a promis d'appliquer l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015 si l'Iran s'y conforme. L'actuel président des Etats-Unis l'a dénoncé en 2018, ouvrant la voie au rétablissement puis à l'alourdissement des sanctions américaines. (Parisa Hafezi, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

