La présence de fissures de fatigue est un "indice majeur" dans l'accident mortel d'un avion-cargo d'UPS, selon des experts

Les enquêteurs américains enquêtent sur l'historique de la maintenance de l'avion d'UPS

L'accident d'UPS est similaire à celui du DC-10 d'American Airlines en 1979

La FAA a ordonné l'immobilisation temporaire des MD-11 et DC-10

par Allison Lampert et David Shepardson

Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déclaré jeudi qu'il avait trouvé des preuves de fissures de fatigue dans une pièce clé de l'avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N qui s'est écrasé ce mois-ci dans le Kentucky, un indice important sur la cause de l'incident qui a tué 14 personnes.

Les experts en sécurité aérienne ont déclaré que la découverte de fissures de fatigue dans une structure de support sur le pylône gauche, qui se connecte à l'aile et au moteur de l'avion, est une découverte importante dans l'enquête sur le crash du 4 novembre à Louisville.

Outre les preuves de fissures de fatigue, qui ont précédé l'accident dans la patte de fixation arrière du pylône gauche, le NTSB a également indiqué dans son rapport préliminaire qu'il avait trouvé des zones de rupture par surcharge.

En conséquence, un côté des supports du pylône s'est rompu sous l'effet de la fatigue, et lorsqu'il s'est brisé, l'autre côté n'a pas pu supporter la charge supplémentaire.

"C'est un indice majeur", a déclaré Anthony Brickhouse, expert américain en sécurité aérienne, à propos des fissures qui, selon lui, se sont développées au cours de plusieurs vols.

LES FISSURES AFFAIBLISSENT LA STRUCTURE DE SOUTIEN: UN EXPERT

John Cox, expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que de telles fissures de fatigue affaiblissent la structure de soutien.

"Il arrive finalement à un point où la force dépasse ce que la structure peut supporter et c'est le point de rupture", a déclaré M. Cox. "Il est fort probable que c'est ce qui s'est produit ici"

Selon M. Brickhouse, les enquêteurs doivent déterminer pourquoi la fissure n'a pas été découverte dans le cadre de la maintenance de l'avion, une recherche qui pourrait durer des années. Les enquêteurs américains chargés de la sécurité ont déjà déclaré à l'adresse qu'ils examinaient l'historique de la maintenance de l'avion cargo d'UPS, âgé de 34 ans, qui se trouvait au Texas pour des réparations quelques semaines avant de s'écraser en flammes après le décollage. Cette maintenance avait été effectuée sur un site appartenant à la société ST Engineering de Singapour.

Selon le rapport, l'avion n'avait pas effectué suffisamment de cycles de vol pour justifier des inspections spéciales détaillées de la pièce.

Le rapport préliminaire fait référence au crash d'un DC-10 d'American Airlines en mai 1979, qu'il mentionne sous la rubrique "événements similaires" Pendant la rotation au décollage du vol 191 de l'aéroport O'Hare de Chicago, le moteur et le pylône gauches, ainsi que le bord d'attaque de l'aile gauche, se sont détachés de l'avion et sont tombés sur la piste.

Le NTSB a trouvé des preuves de fissures de fatigue dans cet incident.

UPS et FedEx FDX.N ont immobilisé leurs flottes de MD-11 ce mois-ci par mesure de précaution et sur recommandation du constructeur américain Boeing BA.N . L'administration fédérale de l'aviation a également publié des directives qui ont temporairement cloué au sol le MD-11 et le DC-10 en raison de leur conception similaire.

La présidente du NTSB, Jennifer Homendy, a déclaré cette semaine à Reuters que Boeing procédait à des modélisations et à des essais supplémentaires dans le cadre de l'enquête. Boeing est propriétaire du programme MD-11 depuis sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997.

Les rapports préliminaires sont normalement publiés environ 30 jours après l'incident, et le rapport final, plus complet, est dévoilé environ un an après le crash.