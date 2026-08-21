La première production de gaz du gisement australien de Beetaloo met à l'épreuve les ambitions en matière de gaz de schiste

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* L'Australie s'apprête à produire son premier gaz de schiste

* Le rêve du gaz de schiste se heurte à des roches compactes et à des défis politiques et infrastructurels

* Les financements et l’expertise américains, ainsi que les investissements japonais, renforcent la confiance

* Le gaz de Beetaloo pourrait répondre à la demande locale et asiatique

par Helen Clark

Au cœur du « Red Centre » australien, le gaz devrait commencer à s’écouler le mois prochain depuis le vaste bassin de Beetaloo vers Darwin, situé à 500 km (310 miles) au nord, dans l’espoir que cela marque le début d’une révolution du gaz de schiste à l’australienne, à l’image de celle des États-Unis.

Les perspectives pour Beetaloo sont immenses. Les données de Geoscience Australia indiquent que ce bassin recèle 7 000 milliards de pieds cubes de gaz, ce qui alimente les espoirs des autorités locales: ce gaz alimentera les centres de données du Territoire du Nord, encore peu développé, et permettra au deuxième exportateur mondial de GNL d’alimenter le marché asiatique en gaz naturel liquéfié.

Mais les défis sont également de taille. Il faudra construire de nouveaux gazoducs, dont le coût s’élèvera à des milliards de dollars, pour atteindre les centres de demande éloignés, et surmonter des obstacles politiques, notamment les nouvelles politiques australiennes exigeant que les centres de données soient principalement alimentés par des énergies renouvelables et que les projets de GNL réservent 20 % de leur gaz au marché local.

Tamboran Resources TBN.N acheminera dès le mois prochain un volume initial de 40 térajoules (soit 37 millions de pieds cubes) de gaz par jour depuis son projet Shenandoah, suivi plus tard dans l’année par les 15 térajoules de Beetaloo Energy

BTL.AX — des volumes modestes qui permettront de couvrir la consommation quotidienne de Darwin et aideront les opérateurs à évaluer la vitesse à laquelle la production d’un puits pourrait décliner.

Todd Abbott, directeur général de Tamboran, qui a rejoint la société en janvier après avoir travaillé chez Seneca Resources, un producteur américain de gaz de schiste, a déclaré que d’ici une décennie, l’entreprise prévoyait de produire plus d’un milliard de pieds cubes de gaz par jour. Cela pourrait entraîner une augmentation de 9 % de la capacité d’exportation de GNL de l’Australie.

DES ROCHES ANCIENNES, DE L’ARGENT NOUVEAU

Le Beetaloo est souvent comparé au gisement de schiste de Marcellus aux États-Unis, mais il est bien plus ancien (1,3 milliard d'années contre environ 400 millions), ce qui se traduit par des roches beaucoup plus dures et compactes.

Il se distingue également des autres gisements de schiste, notamment aux États-Unis et en Argentine, en ce sens qu’il n’a pas encore été exploité comme ressource pétrolière conventionnelle, a expliqué Martin Wilkes, directeur chez RISC Advisory à Perth. Il manque donc d’infrastructures.

À ce jour, Tamboran et ses partenaires ont dépensé 1 milliard de dollars australiens (713 millions de dollars (XX,XX millions d'euros) pour des forages d’exploration et d’évaluation, a déclaré un porte-parole.

Pour financer son développement, Tamboran a levé plus de 280 millions de dollars australiens (XX,XX millions d'euros) en avril à Sydney et à New York, où la société s’est cotée en bourse en 2024 afin de s’adresser à des investisseurs plus familiarisés avec les projets liés au schiste.

Outre les capitaux américains, des prestataires de services issus du secteur américain du schiste sont actifs dans la région de Beetaloo, notamment Liberty Energy LBRT.N , dont le fondateur, Chris Wright, est secrétaire américain à l’Énergie. Cette société a fourni des appareils de forage à Tamboran.

Au début de cette année, Inpex 1605.T , première société pétrolière et gazière japonaise, a pris une participation dans des concessions de Beetaloo contrôlées par la société texane Formentera Partners, ce qui constitue un vote de confiance symboliquement important, le Japon étant le principal marché du GNL australien.

« Il faut un acteur disposant de moyens financiers considérables et prêt à investir des milliards de dollars sur plusieurs années avant de pouvoir démontrer la viabilité d’un projet commercial à grande échelle, et cela n’avait jamais été le cas jusqu’à présent », a déclaré Saul Kavonic, analyste chez MST Marquee.

Un porte-parole d’Inpex a indiqué que la société avait identifié le potentiel de Beetaloo dès 2012, lorsqu’elle avait donné son feu vert à son usine de GNL Ichthys à Darwin.

La demande potentielle pour le gaz de Beetaloo ne manque pas.

Inpex a indiqué que ce gaz pourrait contribuer à alimenter Ichthys ou à soutenir son expansion.

De même, le deuxième producteur de gaz australien, Santos

STO.AX , qui prévoit des forages d’évaluation dans le Beetaloo, a obtenu l’autorisation d’étendre la capacité de son usine de GNL de Darwin à 10 millions de tonnes.

Beetaloo Energy a proposé la construction d’un centre de données, l’un des quelque douze projets de centres de données prévus dans le Territoire du Nord qui, selon un responsable régional, pourraient utiliser le gaz de Beetaloo.

LE SCHISTE A BESOIN D’ÉCHELLE

Pour égaler la révolution du schiste américain, l’échelle et la réduction des coûts seront essentielles.

Alex Underwood, directeur général de Beetaloo, a déclaré qu’un petit nombre de puits était coûteux, mais que les coûts baissaient dès lors que le forage était continu.

« Comprendre l'interaction entre les dépenses d'investissement et les profils de production sera véritablement le facteur déterminant pour savoir comment augmenter la production à l'avenir », a-t-il déclaré lors d'un entretien.

Les promoteurs prévoient d’utiliser du sable produit localement pour la fracturation hydraulique, ce qui, selon les estimations de Beetaloo Energy, pourrait permettre d’économiser 5 millions de dollars australiens (XX,XX millions d'euros) par puits en frais de transport, soit une réduction de 15 %.

« Ce sont des gains d'efficacité minimes à tous les niveaux. C'est en repoussant chaque élément à ses limites que l'on rend ce projet rentable », a déclaré Anne Forbes, analyste chez Wood Mackenzie.

(1 $ = 1,4025 dollars australiens)