La première cargaison de diesel russe expédiée aux États-Unis jeudi, dit Moscou

- La Russie va expédier jeudi son premier pétrolier transportant du diesel à destination des Etats-Unis, a annoncé mercredi le vice-premier ministre russe Alexander Novak, cité par le journal Vedomosti.

Le navire transportera 40.000 tonnes métriques de diesel, a-t-il ajouté.

Confronté au mécontentement de la population américaine contre la vie chère à moins de 15 jours des élections de mi-mandat le 3 novembre, le président Donald Trump a conclu un accord au début du mois avec son homologue Vladimir Poutine pour la livraison immédiate de 300.000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial.

La mesure, censée faire baisser les prix de ce carburant aux Etats-Unis ne devrait avoir qu'un impact limité au vu des quantités annoncées, ont cependant estimé des experts.

Selon Donald Trump, la Russie s'est engagée à livrer trois millions de tonnes de diesel dans un court laps de temps.

Moscou fournirait 500.000 tonnes supplémentaires en novembre, puis encore un million de tonnes "immédiatement après", a déclaré Donald Trump, précisant que d'autres livraisons suivraient "en fonction de l'état de leurs raffineries", endommagées par les attaques ukrainiennes.

(Reportage de Vladimir Soldatkin; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)