La poussée des taux obligataires et du pétrole inquiète Wall Street

Les principaux indices actions de la place new-yorkaise devraient faire grise mine ce mardi à l'ouverture, à en croire les futures sur le S&P 500 (-0,6%) et le Nasdaq 100 (-1,3%), alors que les investisseurs s'inquiètent de la hausse simultanée des rendements obligataires et des cours du pétrole.

La poussée des rendements obligataires inquiète...

Pour rappel, Kevin Warsh a déclaré vendredi dernier, lors du symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole (Wyoming), que la banque centrale américaine se tenait prête à relever ses taux si l'inflation ne ralentissait pas très bientôt.

Aussi, les investisseurs misent désormais à une très large majorité (66%) sur une reprise du cycle de hausse des taux à l'issue de la réunion du FOMC prévue les 15 et 16 septembre prochains, contre un peu moins de 40% il y a une semaine.

Ces anticipations renforcées de durcissement de la politique monétaire se répercutent sur les marchés des emprunts d'Etat américains, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui atteint maintenant 4,77%, après s'être établi à un peu moins de 4,76% un peu plus tôt dans la journée.

"Les taux américains connaîtront leur prochain test majeur avec le rapport sur l'emploi américain d'août vendredi, tandis que les autres moments forts de cette semaine incluent les indices ISM (aujourd'hui et jeudi)", souligne Deutsche Bank.

... de même que celle des cours du pétrole

Les craintes de tensions inflationnistes à l'origine de la position faucon de Kevin Warsh sont d'ailleurs nourries par la vigueur des cours du pétrole, le Brent prenant 0,9% à 91,5 USD le baril et le brut léger américain (WTI) gagnant 3,5% à 89,3 USD le baril.

"Les prix du pétrole ont augmenté pour une deuxième séance consécutive mardi, alors que le regain de tensions au Moyen-Orient a ravivé les inquiétudes concernant les flux énergétiques régionaux", explique Mahmoud Mashal, analyste principal de marché chez VT Markets à Dubaï.

"Le risque de nouvelles escalades pourrait mettre les marchés sur les nerfs après que le président américain Trump a évoqué la possibilité de nouvelles frappes. Toute nouvelle opération militaire pourrait faire grimper encore davantage les prix", prévient le professionnel des marchés.

"Parallèlement, le marché du brut pourrait continuer à faire face à une contrainte physique. Bien que le détroit d'Ormuz continue de connaître du trafic de pétroliers, les conditions de transit restent restrictives", ajoute-t-il.

Dans l'actualité des valeurs

Medtronic est attendu en progression de l'ordre de 5% à l'ouverture ce mardi, à la suite de la publication de résultats meilleurs que prévu au titre de son 1er trimestre comptable, lui permettant de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Les investisseurs doivent encore prendre connaissance ce mardi, après la clôture, des résultats trimestriels du fabricant d'équipements informatiques Dell, ainsi que de ceux du groupe de solutions de sécurité informatique Palo Alto Networks.