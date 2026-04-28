La position restrictive de la Banque du Japon

28 avril - Ankur Banerjee nous donne un ENQUÊTE de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

Au cours d'une semaine riche en réunions des banques centrales, la décision de la Banque du Japon de maintenir sa politique monétaire restrictive a préparé le terrain pour que la Fed , la Banque d'Angleterre et la BCE fassent face aux pressions inflationnistes, alors que la guerre au Moyen-Orient maintient les prix du pétrole bien au-dessus de 100 dollars le baril.

Comme largement anticipé, la Banque du Japon a maintenu son taux directeur à court terme inchangé à 0,75 %, mais trois des neuf membres du conseil d'administration ont proposé de relever les coûts d'emprunt, signalant ainsi les inquiétudes des décideurs politiques face à l'escalade des pressions sur les prix due à la guerre en Iran.

Cela a contribué à faire remonter légèrement le yen à 159,02 pour un dollar américain, mais la devise fragile reste dangereusement proche de 160, un niveau qui a déjà conduit Tokyo à intervenir sur le marché des changes. Le yen stagne autour de 159 depuis la mi-mars.

La décision de la Banque du Japon pourrait apporter un certain soutien à court terme, mais, selon les analystes, le yen ne devrait pas se raffermir de manière significative à terme. En bref, les marchés peuvent s'attendre à une poursuite du « carry trade », utilisant le yen comme devise de financement bon marché.

Sur le plan géopolitique, les États-Unis examinaient la dernière proposition de Téhéran visant à résoudre le conflit au Moyen-Orient, mais un responsable américain a déclaré que le président Donald Trump était mécontent de cette proposition, car elle n'abordait pas le programme nucléaire iranien.

L'incertitude entourant ce conflit qui dure depuis deux mois continuera certainement à soutenir les prix du pétrole, les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s'établissant à 109 dollars le baril, bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre.

Cette semaine, l'attention des investisseurs se porte sur les résultats des géants de la technologie et les réunions des banques centrales.

La Réserve fédérale, la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne doivent toutes annoncer leurs décisions de politique monétaire cette semaine. Les trois institutions devraient maintenir leurs taux inchangés, mais l'attention se portera sur ce que les responsables politiques diront au sujet de l'inflation et de la croissance.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés mardi:

Chiffres du chômage en France pour le mois de mars

Résultats: Novartis NOVN.S , Barclays BARC.L , BP BP.L et Airbus AIR.PA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))