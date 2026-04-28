Canal+ dope son chiffre d'affaires au premier trimestre grâce à Multichoice

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé mardi être en bonne position pour atteindre ses prévisions financières en 2026 après l'intégration du géant sud-africain MultiChoice, qui a fait bondir de 41% le chiffre d'affaires au premier trimestre.

"Le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de synergies accélérées et réaliser 250 millions d'euros d'économies de résultat opérationnel ajusté dès 2026", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires total du groupe a atteint 2 ,17 milliards d'euros, +41 % par rapport aux revenus des trois premiers mois de 2025, "reflétant la contribution significative de l'acquisition de MultiChoice et le changement d'échelle du groupe suite à cette opération".

Canal+ a acquis MultiChoice, leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone, en septembre 2025, et compte désormais 40 millions d'abonnés dans plus de 70 pays, soit quatre fois plus qu'il y a 10 ans.

Hors MultiChoice, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,8%, à 1 ,57 milliard d'euros, porté principalement par les bonnes performances des activités de télévision payante en Afrique francophone et par la croissance du segment Contenu, Distribution et Autres.

Cette division a profité des "performances en salles solides" des films "Gourou" et "Les Enfants de la Résistance" en France, tandis que "Extrawurst" a réalisé la meilleure performance de l'année au box-office en Allemagne.

"Nous entamons l'année 2026 avec de solides résultats financiers alors que nous entrons dans la phase d'exécution opérationnelle de notre stratégie", a déclaré le président du directoire, Maxime Saada, cité dans le communiqué.