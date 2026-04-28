Air Liquide: le dollar pèse sur le chiffre d'affaires au 1T

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Le géant français des gaz industriels Air Liquide a publié mardi un chiffre d'affaires de 6,79 milliards d'euros de janvier à mars, en recul de 3,5% par rapport aux trois premiers mois de 2025, une variation imputable essentiellement à des effets de change.

Le chiffre d'affaires, légèrement inférieur aux attentes des analystes interrogés par Factset qui tablaient sur 6,87 milliards d'euros, subit "des effets défavorables de change (-5,9%)", principalement la dépréciation du dollar, "et d'énergie (-1,0%), partiellement compensés par un effet de périmètre significatif de +1,5%", a précisé le groupe dans un communiqué.

Air Liquide souligne l'absence d'impact des prix de l'énergie sur la performance opérationnelle, le groupe répercutant les hausses de prix sur ses clients.

A données comparables, le chiffre d'affaires a progressé de 1,9% au premier trimestre, c'est-à-dire hors effet de change, hors effet des prix de l'énergie et des changements de périmètre.

Air Liquide a finalisé en début d'année l'acquisition du spécialiste coréen des gaz industriels DIG Airgas, pour un montant de près de 3 milliards d'euros, soit l'opération de croissance externe la plus importante depuis dix ans pour le groupe, qui avait acquis en 2015 l'américain Airgas.

Concernant la situation au Moyen-Orient, le groupe a souligné mardi son exposition financière "très limitée", à hauteur d'"environ 1% du chiffre d'affaires total".

L'attention du groupe dans la région est focalisée sur l'interruption de la source d'hélium au Qatar depuis le mois de mars et les dégâts occasionnés par une attaque de l'Iran au site de production Qatar Energy de Ras Laffan, dont le groupe est client.

Cette interruption "a un impact limité sur la performance du groupe au premier trimestre, mais l'évolution de la situation reste un point de vigilance pour les prochains mois", a indiqué Air Liquide.

Le groupe possède une "caverne", une réserve d'hélium en Allemagne, qui lui permet de continuer à servir ses clients et d'éviter à ce stade les ruptures d'approvisionnement.

L'hélium est notamment utilisé par les fabricants de semi-conducteurs pour refroidir l'environnement de travail, mais sert aussi dans les secteurs de la défense, du spatial ou de l'imagerie médicale.

Le groupe maintient ses objectifs pour 2026 et se dit "confiant dans sa capacité à améliorer sa marge de 100 points de base", hors effet de l'énergie.