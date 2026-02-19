La pose d'unité de l'IA de Modi devient gênante pour Altman et Amodei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Munsif Vengattil

Lorsque le Premier ministre indien Narendra Modi a invité les intervenants du sommet indien sur l'IA à se joindre à lui et à lever la main en signe d'unité symbolique, la plupart des dirigeants se sont exécutés. Deux d'entre eux ne l'ont pas fait: les rivaux Sam Altman d'OpenAI et Dario Amodei d'Anthropic.

Les deux hommes, qui sont engagés dans l'une des rivalités commerciales les plus féroces de la Silicon Valley, se tenaient côte à côte lorsque les 13 chefs d'entreprise ont rejoint Modi sur scène, mais ils ont gardé leurs poings levés ostensiblement à l'écart.

Altman s'est montré visiblement mal à l'aise, détournant le regard alors que les autres, dont Sundar Pichai d'Alphabet <GOOGL.O<, ont suivi l'impulsion de Modi et se sont donné la main.

L'épisode, filmé et largement partagé sur les réseaux sociaux, a suscité des réactions amusées et critiques en ligne, de nombreux utilisateurs le décrivant comme emblématique de la "guerre froide de l'IA" entre OpenAI et Anthropic.

"Je ne savais pas ce qui se passait sur scène. Je n'étais pas sûr de ce que nous étions censés faire", a déclaré plus tard Altman au site d'information Moneycontrol.

OpenAI et Anthropic n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Bill Gates s'est retiré du sommet indien quelques heures avant le discours principal qu'il devait prononcer jeudi, portant un coup à un événement phare déjà entaché par des erreurs d'organisation, une querelle de robots et des plaintes concernant des embouteillages. Le sommet a toutefois attiré plus de 200 milliards de dollars en promesses d'investissement.

Anthropic a été cofondée en 2021 par Dario Amodei et d'autres anciens employés d'OpenAI qui se sont séparés en raison de désaccords sur la sécurité, la commercialisation et le style de direction d'Altman.

La rupture s'est depuis lors transformée en une véritable guerre commerciale. Lors du Super Bowl de cette année, Anthropic a diffusé des publicités satiriques qui s'en prenaient aux projets d'OpenAI d'introduire de la publicité dans le ChatGPT.