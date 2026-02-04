 Aller au contenu principal
La police italienne perquisitionne un club de football détenu par House of Doge dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La police fiscale italienne a déclaré mercredi avoir perquisitionné le siège du club de football de troisième division Triestina Calcio, détenu par la société américaine de crypto-monnaie House of Doge, dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent.

La police financière a effectué des perquisitions dans les bureaux du club dans la ville de Trieste (nord-est) et aux domiciles de 15 personnes soupçonnées de blanchiment d'argent, de fausse comptabilité et de factures pour des transactions inexistantes.

L'enquête, menée par les procureurs de Trieste, couvre la période allant de 2022 à 2025, au cours de laquelle le club a eu trois propriétaires différents: Atlas Consulting, LBK Triestina Holdings, contrôlé par la société américaine LBK Capital, et, à partir de septembre 2025, House of Doge, la branche commerciale de la Fondation Dogecoin.

Triestina Calcio, Atlas Consulting, LBK Capital et House of Doge n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires.

Les enquêteurs se concentrent sur deux domaines, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Le premier concerne les 10 millions d'euros (11,82 millions de dollars) de fonds publics reçus par le club. Des vérifications sont en cours sur l'utilisation finale de cet argent, ont précisé les sources.

Le second volet concerne environ 40 millions d'euros reçus par le club via des banques américaines et canadiennes.

Malgré cet afflux de fonds, Triestina est actuellement endetté à hauteur de 60 millions d'euros, précisent les deux sources.

(1 dollar = 0,8464 euro)

Devises
Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

