L'Allemagne se prononce sur la question d'un boycott du Mondial 2026

Tout pareil qu’en France. Ce mercredi, le gouvernement allemand a fermé la porte à l’idée d’un boycott de la Coupe du monde pour protester contre Donald Trump. Pour Berlin, ce n’est tout simplement « pas la bonne voie » .

« Les affrontements politiques doivent se mener sur le terrain politique et le sport doit rester le sport » , a résumé Steffen Meyer, porte-parole du gouvernement lors d’un point presse, alors que l’option était envisagée suite aux tensions au Groenland. …

CM pour SOFOOT.com