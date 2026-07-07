La plus grande raffinerie de Russie interrompt ses activités-sources

La raffinerie de pétrole d'Omsk, la plus grande de Russie, a suspendu ses activités après une attaque aérienne ukrainienne, ont dit mardi deux sources du secteur.

Plus tôt cette semaine, une frappe contre la raffinerie, située au cœur de la Sibérie, avait provoqué un incendie sur le site lundi.

L'arrêt des activités de cette usine, premier producteur russe d'essence, risque d'aggraver la pénurie de carburant dans tout le pays.

"Les installations de la raffinerie d’Omsk ont été endommagées à la suite de l’attaque. Aucun membre du personnel de l’usine n’a été blessé", a déclaré mardi Anatoli Serychev, représentant du président russe Vladimir Poutine en Sibérie, dans un communiqué.

"L'évaluation des dégâts est en cours, et les services compétents ont organisé les travaux de remise en état", a ajouté Anatoli Serychev, sans préciser dans quelle mesure les activités de la raffinerie avaient été affectées.

Gazprom Neft SIBN.MM , propriétaire de la raffinerie, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'attaque ukrainienne a constitué l'une des attaques à plus longue portée menées par l'Ukraine depuis le début du conflit, qui en est désormais à sa cinquième année.

Selon les sources, une unité de distillation du brut, la CDU-10, qui représente environ 38% de la capacité de production de l’usine avec un débit de 24.580 tonnes métriques par jour, a pris feu et a été endommagée lors de l’attaque.

La raffinerie d’Omsk a cessé de vendre de l’essence et du diesel sur la Bourse internationale de Saint-Pétersbourg depuis mardi, selon les données de la Bourse.

Les sources ont indiqué qu’une autre unité de traitement primaire, la CDU-11, avait également été mise à l’arrêt. Elle représente 37% de la capacité de l’usine et est capable de traiter 24.000 tonnes de pétrole par jour.

Bien que l’unité n’ait pas été touchée, certaines liaisons du réseau indispensables à son fonctionnement ont été endommagées, ont précisé les sources. Elles ont ajouté que la CDU-11, mise en service en 2023, pourrait reprendre son activité dans un avenir proche.

La raffinerie d’Omsk dispose de deux unités de raffinage primaires mises en sommeil, la CDU-7 et la CDU-8, d’une capacité de production de 10.000 tonnes chacune. En théorie, l’usine pourrait les remettre en service.

Selon des informations provenant de sources bien informées, la raffinerie d’Omsk a traité 22 millions de tonnes de pétrole, soit environ 440.000 barils par jour, en 2024, produisant 5 millions de tonnes d’essence et 8 millions de tonnes de diesel.

(Reuters; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)