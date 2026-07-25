La plupart des raffineries de la côte du Golfe n'ont pas été touchées par la tempête tropicale Bertha

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte) par Erwin Seba

Selondes sources proches desopérations au sein des différentes usines,l’activité n’a pas été perturbée dans la plupart des 20 raffineries situées sur la trajectoire de la tempête tropicale Bertha cette semaine.

Phillips 66 PSX.N a déclaré vendredi que l'unité 35 de sa raffinerie de Sweeny, au Texas, d'une capacité de 277 000 barils par jour, avait connu un dysfonctionnement suite à la foudre alors que les vestiges de Bertha passaient au sud-ouest de Houston jeudi soir.

Parmi les 19 raffineries non touchées par la tempête, qui s'est affaiblie dans le sud de la Louisiane mercredi avant de se transformer en dépression tropicale au-dessus de Houston jeudi, figure la plus grande raffinerie du pays: celle de Motiva Enterprises, située à Port Arthur, au Texas, à la frontière avec la Louisiane, et d'une capacité de 656 400 barils par jour.

Les 20 raffineries sur lesquelles Bertha est passée ou à proximité desquelles elle est passée ont une capacité de production combinée de 5,8 millions de barils par jour, soit 32 % de la capacité nationale.