La plupart des actions asiatiques progressent alors que le calme revient après le choc provoqué par CoreWeave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le dollar américain s'oriente vers une perte hebdomadaire en raison de la baisse des rendements des bons du Trésor américain

* Les marchés obligataires se stabilisent après la ruée vers les valeurs refuges observée jeudi

* Le pétrole reste stable alors que les marchés évaluent les risques au Moyen-Orient

(Dernières nouvelles de l'après-midi en Asie)

Les actions asiatiques ont rebondi vendredi après les fortes ventes de la séance précédente, au cours de laquelle les investisseurs se sont débarrassés des titres technologiques alors que les interrogations concernant l'endettement de la société de cloud computing CoreWeave alimentaient les inquiétudes quant au financement du boom de l'IA.

Cependant, l'indice de référence boursier indonésien .JKSE a chuté de 11 %, sa plus forte baisse depuis 1998, après que MSCI a déclaré que le marché boursier ne méritait plus le statut de « marché émergent ».

L'indiceur s'apprête à retirer le marché boursier d'Asie du Sud-Est d'une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux, un revers majeur susceptible de provoquer une fuite des capitaux.

«Cette proposition met en évidence le mécontentement de MSCI face au rythme des réformes et soulève de nouvelles questions quant à l'attractivité du marché pour les investisseurs», a déclaré Tan Altundag, gestionnaire d'actifs spécialisé dans les actions des marchés émergents chez Pictet Asset Management.

« Les implications en matière d'investissement pourraient être importantes », a ajouté M. Altundag, qui ne détient aucune position en Indonésie.

Les marchés obligataires se sont stabilisés après la chute des taux d'intérêt jeudi, les opérateurs s'étant rués sur les bons du Trésor américain et d'autres titres de dette souveraine considérés comme des valeurs refuges. Le dollar s'est dirigé tant bien que mal vers sa première perte hebdomadaire en cinq semaines, la baisse des taux américains ayant érodé l'attrait de la devise. FRX/

L'or a prolongé ses plus hauts de jeudi, tandis que le Brent a légèrement reculé vers les 105 dollars.

L'indice Nikkei .N225 , à forte composante technologique, a progressé de 1,9 %, récupérant une partie de la chute de près de 5 % enregistrée jeudi. L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a grimpé de 3,3 %, après une chute de près de 8 %.

L'indice de référence boursier taïwanais .TWII a progressé de 0,3 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong .HSI a gagné 1 %. Les valeurs phares de la Chine continentale .CSI300 sont restées pratiquement inchangées.

Les contrats à terme paneuropéens sur le STOXX 50 STXEc1 ont progressé de 0,7 %.

Les contrats à terme sur les actions américaines ont légèrement progressé, les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 , axé sur les technologies, et ceux sur le S&P 500 EScv1 gagnant chacun 0,2 %, après que les indices au comptant respectifs ont enregistré de légers gains jeudi. .N

L'action de CoreWeave CRWV.O , soutenue par Nvidia, a retrouvé un peu de sérénité jeudi après avoir débuté la séance en prolongeant la chute de 15,5 % enregistrée mercredi, sur fond d'informations indiquant que les rendements de ses obligations avaient atteint des niveaux habituellement associés aux titres en difficulté, ce qui a déclenché une vague de ventes d'actions à l'échelle mondiale, notamment dans le secteur de l'IA.

PRESSION SUR LES ACTIONS DES FABRICANTS DE MÉMOIRES

Les analystes ont également souligné la pression pesant cette semaine sur les actions des fabricants de mémoire après que la société chinoise ChangXin Memory Technologies (CXMT) a fait état de progrès sur une architecture DRAM de nouvelle génération susceptible d'intensifier la concurrence avec les fabricants établis.

« Les marchés mondiaux redeviennent très agités après une période de faible volatilité: Wall Street est en proie à des fluctuations brutales, les rendements obligataires oscillent, les marchés des devises font des pirouettes et les cours des matières premières partent dans toutes les directions », a écrit Kyle Rodda, analyste de marché chez Capital.com, dans une note adressée à ses clients.

« Les marchés mondiaux pourraient bien connaître une période prolongée de ce type de volatilité », a-t-il ajouté, alors que les entreprises technologiques s'apprêtent à publier leurs résultats dans les semaines à venir et que les marchés tentent également d'évaluer la trajectoire des taux d'intérêt directeurs.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, s'est montré optimiste quant à la vigueur de l'économie américaine dans des commentaires lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok vendredi, mais il s'est montré avare d'informations sur les chances d'une hausse des taux ce mois-ci, réitérant qu'il ne « préjugeait pas des réunions ».

Plus tôt , le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré que la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Iran semblait avoir, jusqu'à présent, des répercussions limitées sur les prix britanniques, mais qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

La baisse des rendements américains cette semaine a pesé sur la demande de dollar, l'indice du dollar =USD stagnant sous la barre des 102 après un fort recul par rapport au plus haut de 1 an et demi atteint mercredi, proche de 103. L'indice affiche une baisse de 0,3 % sur la semaine.

Cela a donné un répit bienvenu à l'euro EUR= , qui s'est redressé après avoir touché un plus bas à 1,1113 $ mercredi pour s'établir à 1,1226 $ vendredi.

La livre sterling GBP= a légèrement progressé à 1,3295 dollar, poursuivant son rebond de 0,6 % entamé jeudi.

Le dollar est resté pratiquement inchangé à 157,86 yens

JPY= .

L'or XAU= a légèrement progressé pour s'établir autour de 4 173 dollars, après avoir grimpé de 1,6 % jeudi dans un contexte de demande d'actifs refuges.

Le prix du pétrole brut a légèrement baissé, les investisseurs évaluant les risques liés au Moyen-Orient et les mesures que pourraient prendre les États-Unis pour assouplir les restrictions pesant sur la « flotte fantôme » mondiale de pétroliers. O/R

L'administration Trump envisage de lever les sanctions sur certains de ces navires qui transportaient du pétrole et des produits pétroliers en provenance de pays tels que la Russie, l'Iran et le Venezuela, dans le but de réduire les taux de fret mondiaux qui ont atteint des niveaux records, a déclaré mercredi un responsable américain.

L'escalade du conflit entre l'Arabie saoudite et les Houthis au Yémen, ainsi que la reprise des attaques contre des navires dans la région, ont soutenu les prix.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 0,7 % à 105,14 dollars le baril, tandis que ceux sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont baissé de 0,7 % à 97,26 dollars.