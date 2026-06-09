La plateforme informatique NinjaOne a été évaluée à plus de 12 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

La plateforme informatique NinjaOne a annoncé mardi avoir levé plus de 400 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 12,3 milliards de dollars, à un moment où les investisseurs s'inquiètent de l'impact de l'IA sur certains segments du secteur des logiciels.

Alors que le secteur est confronté à des craintes grandissantes que les outils d'IA en pleine évolution n'empiètent sur les activités principales des éditeurs de logiciels traditionnels, la croissance de NinjaOne se distingue comme un signe de la demande soutenue pour des acteurs résilients dans le secteur.

Le tour de table de financement de série C a notamment bénéficié de la participation de Wellington Management, Teachers' Venture Growth, Sequoia Capital et ICONIQ, parmi d'autres investisseurs.

Cette levée de fonds marque une forte augmentation par rapport à février 2025, lorsque la société avait levé 500 millions de dollars à une valorisation de 5 milliards de dollars lors d'un tour mené par ICONIQ Growth.

Les cofondateurs de NinjaOne, Sal Sferlazza et Chris Matarese, restent les principaux actionnaires de la société.

"Comme nous sommes rentables, cette levée de fonds n’a jamais été motivée par un besoin de capitaux pour croître. Nous avions une longue liste d’entreprises intéressées par un financement, et nous avons profité de ce tour pour choisir les meilleurs partenaires possibles afin de mieux servir nos clients," a déclaré Matarese.

Fondée en 2013, NinjaOne fournit des logiciels qui aident les entreprises à gérer et à sécuriser les appareils de leurs employés, à automatiser l'application des correctifs, à sauvegarder les données et à permettre l'accès à distance via une plateforme unifiée conçue pour rationaliser les opérations informatiques et améliorer l'efficacité.

Basée à Austin, au Texas, la société compte près de 40 000 clients, dont Deloitte, Executech, GoFundMe, Hyundai, Kawasaki et Mitsubishi, a-t-elle indiqué.