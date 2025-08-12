La plateforme de trading eToro dépasse ses estimations de bénéfices grâce à l'essor de l'investissement de détail

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

La plateforme d'échange d'actions et de crypto-monnaies eToro ETOR.O a dépassé les attentes de Wall Street en termes de bénéfices au deuxième trimestre mardi, les investisseurs particuliers ayant maintenu un solide appétit pour le risque malgré l'incertitude macroéconomique plus large due aux nouveaux tarifs douaniers.

Les actions d'eToroont bondi de 5 % dans les échanges avant bourse après la publication des résultats.

L'activité de transactions au détail a été forte cette année, soutenue par des gains sur les marchés boursiers américains et un regain d'intérêt pour les actifs à haut risque tels que les crypto-monnaies et les actions technologiques.

Selon les analystes, la volatilité due aux tensions géopolitiques et à l'évolution des politiques commerciales n'a guère dissuadé les investisseurs individuels, qui ont été prompts à tirer parti des fluctuations du marché et à rechercher des occasions d'"acheter le creux de la vague".

La contribution nette, qui déduit le coût des revenus des crypto-actifs et les charges d'intérêt de la marge, a bondi de 26 % à 210 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison de l'augmentation de l'activité de transactions.

Les plateformes fintech de la nouvelle ère ont réduit la domination des opérateurs historiques de Wall Street ces dernières années, en attirant des investisseurs plus jeunes et férus de technologie avec des frais réduits, des applications mobiles élégantes et l'accès à une gamme plus large d'actifs.

Les comptes approvisionnés, c'est-à-dire les clients qui ont déposé de l'argent, ont augmenté de 14 % au cours du trimestre pour atteindre 3,63 millions, a indiqué eToro.

La combinaison d'applications de trading accessibles, de mouvements de prix volatils et d'un flux constant d'informations sur les marchés a maintenu l'engagement des particuliers à un niveau élevé, ce qui a permis à ces plateformes de maintenir leur croissance.

Les actifs administrés par la société de technologie financière ont augmenté de 54 % en glissement annuel pour atteindre 17,5 milliards de dollars.

La société est entrée en bourse en mai lors d'un premier appel public à l'épargne exceptionnel aux États-Unis, et ses actions ont fait un bond lors de leur lancement après avoir été vendues à un prix supérieur à la fourchette prévue par le marché. Elles ont terminé la séance précédente à environ 6,3 % au-dessus de leur prix d'introduction en bourse.

eToro a enregistré un bénéfice ajusté de 56 cents par action au cours du trimestre clos le 30 juin. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 50 cents, selon les estimations compilées par LSEG.