La plateforme de trading eToro dépasse les prévisions de bénéfices et vise la croissance aux États-Unis avec l'acquisition de TradeZero

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 8 et 9) par Arasu Kannagi Basil et Pritam Biswas

La plateforme de trading eToro ETOR.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre et a annoncé qu'elle allait racheter son concurrent TradeZero dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur pouvant atteindre 231 millions de dollars, dans le but d'accélérer son expansion aux États-Unis.

La volatilité accrue observée au cours du trimestre considéré, due à des tensions géopolitiques persistantes et à l'évolution des discours autour des bouleversements liés à l'IA, a stimulé les résultats d'eToro.

Les plateformes de trading tirent profit de cette volatilité, les investisseurs rééquilibrant de plus en plus leurs portefeuilles pour se couvrir contre les risques.

Le résultat net des opérations d'eToro sur les actions, les matières premières et les devises a bondi de 24 % pour atteindre 141,6 millions de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, grâce notamment à une activité boursière plus soutenue.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 68 cents par action, dépassant les prévisions de 61 cents, selon les données compilées par LSEG.

L’action eToro a toutefois chuté de plus de 12 % dans l’après-midi, les analystes ayant souligné l’accélération des dépenses marketing et le ralentissement de l’activité de trading en juillet.

RENFORCER LA PRÉSENCE DES TRADERS ACTIFS

L’acquisition de TradeZero, qui vise à élargir la base de traders actifs sur une plateforme principalement connue pour s’adresser aux investisseurs occasionnels, pourrait doter la société israélienne eToro d’une infrastructure de trading plus solide afin de renforcer sa présence aux États-Unis, où elle s’est implantée en 2019.

« Ce que nous avons observé au fil des années, c’est cette cohorte de traders actifs très créatifs et très précieux sur la plateforme eToro », a déclaré le directeur général Yoni Assia à propos de cette acquisition.

« Nous avons en effet progressivement élaboré notre propre feuille de route produit pour répondre aux besoins des traders professionnels, c’est-à-dire essentiellement aux clients d’eToro qui estiment être arrivés à un stade où ils souhaitent disposer d’outils de plus en plus sophistiqués. »

Fondée en 2015, TradeZero est une société de courtage axée sur le marché américain qui s’adresse aux traders actifs, et qui opère également au Canada et sur les marchés internationaux. L’entreprise a généré environ 80 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois.

Cette opération devrait permettre d’augmenter le bénéfice ajusté dès la première année suivant sa finalisation, prévue au cours du premier semestre 2027.