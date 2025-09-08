 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 706,49
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La plateforme de billetterie StubHub vise une valorisation de 9 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du marché de l'introduction en bourse et de l'historique de l'entreprise aux paragraphes 4 à 13)

StubHub, soutenu par Madron Partners, vise une valorisation de 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré le revendeur de billets lundi, devenant ainsi la dernière société à reprendre ses plans de cotation retardés en avril en raison de l'incertitude des tarifs douaniers .

La société cherche à vendre environ 34 millions d'actions, dont le prix se situe entre 22 et 25 dollars chacune, afin de lever jusqu'à 851 millions de dollars.

Le dynamisme des marchés boursiers et la robustesse des bénéfices des entreprises technologiques ont déclenché une reprise longtemps attendue du marché des introductions en bourse cet automne, après que les incertitudes liées à la politique commerciale des États-Unis ont contraint une série d'entreprises, dont StubHub, à retarder leurs projets d'introduction en bourse plus tôt dans l'année.

La fintech suédoise Klarna et la bourse de crypto-monnaies Gemini , soutenue par les jumeaux Winklevoss , font partie des entreprises qui se préparent à entrer en bourse à New York dans le courant de la semaine.

Sur un marché des introductions en bourse dominé par les cryptomonnaies et d'autres entreprises technologiques, les débuts de StubHub pourraient être un baromètre de l'appétit des investisseurs pour les entreprises axées sur le consommateur, qui ont tendance à être plus sensibles aux ralentissements macroéconomiques.

Le secteur des événements en direct a bénéficié d'une explosion de la préférence des consommateurs pour les expériences et les divertissements hors domicile.

Les ventes record de billets de concert, comme celles de la

tournée "Cowboy Carter" de la chanteuse Beyoncé cet été, ont fait grimper les recettes de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment LYV.N .

StubHub a été cofondé en 2000 par Jeff Fluhr et l'actuel directeur général Eric Baker, qui avait initialement quitté l'entreprise - et lancé viagogo, un revendeur de billets concurrent - en Europe en 2006.

Baker avait quitté StubHub avant la vente de 310 millions de dollars à la société de commerce électronique eBay

EBAY.O , conclue en 2007. Plus de dix ans plus tard, en 2020, viagogo a racheté StubHub à eBay pour 4,05 milliards de dollars.

La place de marché de billetterie de StubHub permet aux fans d'acheter des billets pour des événements en direct, avec plus de 40 millions de billets vendus sur sa plateforme en 2024, en provenance de plus de 200 pays.

Madron Partners est son principal actionnaire et la société, également soutenue par la société de capital-risque Bessemer Venture Partners, est l'une des plus grandes places de marché secondaires pour les événements en direct dans le monde entier.

StubHub a pour objectif d'être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "STUB".

J.P.Morgan et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes.

Valeurs associées

EBAY
92,6600 USD NASDAQ -0,40%
LIVE NATION ENT
163,350 USD NYSE +0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: cinq morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:56 

    Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    CHRISTIAN DIOR : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.09.2025 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank