La plateforme de billetterie StubHub vise une valorisation de 9 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du marché de l'introduction en bourse et de l'historique de l'entreprise aux paragraphes 4 à 13)

StubHub, soutenu par Madron Partners, vise une valorisation de 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré le revendeur de billets lundi, devenant ainsi la dernière société à reprendre ses plans de cotation retardés en avril en raison de l'incertitude des tarifs douaniers .

La société cherche à vendre environ 34 millions d'actions, dont le prix se situe entre 22 et 25 dollars chacune, afin de lever jusqu'à 851 millions de dollars.

Le dynamisme des marchés boursiers et la robustesse des bénéfices des entreprises technologiques ont déclenché une reprise longtemps attendue du marché des introductions en bourse cet automne, après que les incertitudes liées à la politique commerciale des États-Unis ont contraint une série d'entreprises, dont StubHub, à retarder leurs projets d'introduction en bourse plus tôt dans l'année.

La fintech suédoise Klarna et la bourse de crypto-monnaies Gemini , soutenue par les jumeaux Winklevoss , font partie des entreprises qui se préparent à entrer en bourse à New York dans le courant de la semaine.

Sur un marché des introductions en bourse dominé par les cryptomonnaies et d'autres entreprises technologiques, les débuts de StubHub pourraient être un baromètre de l'appétit des investisseurs pour les entreprises axées sur le consommateur, qui ont tendance à être plus sensibles aux ralentissements macroéconomiques.

Le secteur des événements en direct a bénéficié d'une explosion de la préférence des consommateurs pour les expériences et les divertissements hors domicile.

Les ventes record de billets de concert, comme celles de la

tournée "Cowboy Carter" de la chanteuse Beyoncé cet été, ont fait grimper les recettes de la société mère de Ticketmaster, Live Nation Entertainment LYV.N .

StubHub a été cofondé en 2000 par Jeff Fluhr et l'actuel directeur général Eric Baker, qui avait initialement quitté l'entreprise - et lancé viagogo, un revendeur de billets concurrent - en Europe en 2006.

Baker avait quitté StubHub avant la vente de 310 millions de dollars à la société de commerce électronique eBay

EBAY.O , conclue en 2007. Plus de dix ans plus tard, en 2020, viagogo a racheté StubHub à eBay pour 4,05 milliards de dollars.

La place de marché de billetterie de StubHub permet aux fans d'acheter des billets pour des événements en direct, avec plus de 40 millions de billets vendus sur sa plateforme en 2024, en provenance de plus de 200 pays.

Madron Partners est son principal actionnaire et la société, également soutenue par la société de capital-risque Bessemer Venture Partners, est l'une des plus grandes places de marché secondaires pour les événements en direct dans le monde entier.

StubHub a pour objectif d'être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "STUB".

J.P.Morgan et Goldman Sachs sont les principaux preneurs fermes.