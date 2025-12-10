Bregeon évoque une possible poursuite des discussions sur le PLF en janvier

Questions au gouvernement à l'Assemblée nationale à Paris

Les discussions sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2026 pourraient se poursuivre en janvier, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon, ouvrant la voie à un possible recours à une "loi spéciale" sur le budget de l'Etat.

Les sénateurs doivent voter lundi sur l'ensemble du texte du PLF. En cas d'adoption, une commission mixte paritaire (CMP) sera convoquée pour tenter de trouver un compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

"L'Assemblée va devoir entendre le Sénat et le Sénat va devoir entendre l'Assemblée. Et si nous n'y arrivons pas, alors nous poursuivrons probablement ces discussions en janvier prochain", a déclaré Maud Bregeon sur France 2.

"Si une CMP n'est pas conclusive (...), nous devrons prendre davantage de temps pour discuter, ce qui ne serait pas anormal car le budget de l'Etat est plus politique et donc ça nous emmènera en janvier après les fêtes de fin d'année."

Dans ce cas, le gouvernement sera contraint de recourir à une "loi spéciale" pour permettre la continuité de l'Etat au-delà du 31 décembre, date-butoir pour l'adoption d'un budget au Parlement.

Mardi, alors que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) a été voté de justesse par les députés, le Premier ministre Sébastien Lecornu a reconnu que l'adoption d'un budget de l'Etat "sera [it] difficile".

"Le Premier ministre a eu l'occasion de le redire lors du conseil des ministres [de ce mercredi, NDLR]. L'objectif de doter la France d'un budget d'ici au 31 décembre, c'est possible", a indiqué Maud Bregeon lors du compte rendu du conseil des ministres.

"La balle est aujourd'hui dans le camp du Parlement et significativement de la droite sénatoriale qui occupe une grande place dans la commission mixte paritaire", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement entend toujours ramener le déficit public sous le seuil de 5% du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain, a précisé Maud Bregeon.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)