La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase enregistre sa troisième perte trimestrielle consécutive en raison d'un ralentissement de l'activité de trading

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouter des détails tout au long du texte) par Rishab Shaju et Prakhar Srivastava

COIN.O , le titre deCoinbase Global , a enregistré jeudi une troisième perte trimestrielle consécutive, pénalisée par la baisse des volumes de transactions, un ralentissement prolongé des marchésdes cryptomonnaies ayant freiné l'activité de trading.

L'action de la plateforme d'échange de cryptomonnaies a reculé de 5,3 % après la clôture.

Les marchés des cryptomonnaies ont été mis sous pression au cours du trimestre d’avril à juin, les investisseurs se détournant des actifs plus risqués en raison des incertitudes liées aux taux d’intérêt américains, des tensions géopolitiques et des sorties persistantes de capitaux des produits d’investissement liés aux cryptomonnaies. Cette faiblesse a prolongé le recul amorcé depuis les sommets historiques atteints en octobre.

Le chiffre d’affaires lié aux transactions de Coinbase a chuté de 21 %, passant de 764 millions de dollars un an plus tôt à 599 millions de dollars au cours du trimestre.

"Cet hiver des cryptomonnaies, profond et morose, continue d’exercer une pression sur Coinbase, et la clarification réglementaire ne se fait pas assez rapidement", a déclaré Jacob Zuller, analyste chez Third Bridge.

"Les actions tokenisées et les contrats à terme perpétuels pourraient compenser les volumes de trading au comptant des cryptomonnaies, mais Coinbase accuse un retard sur ces deux fronts." Robinhood Markets HOOD.O , une entreprise bien plus modeste en termes de nombre d’offres de jetons, a également annoncé une chute de 38 % de son chiffre d’affaires lié aux transactions de cryptomonnaies au deuxième trimestre, ce qui suggère un ralentissement des volumes de transactions sur l’ensemble du marché .

Le chiffre d’affaires de la division « Abonnements et services » de Coinbase — qui regroupe les activités hors trading — a reculé de 12,2 % pour s’établir à 555,1 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires total a reculé de 18,5 % pour s’établir à 1,22 milliard de dollars au deuxième trimestre.

La société a enregistré une perte de 359,5 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre un bénéfice de 1,43 milliard de dollars, soit 5,14 dollars par action, un an plus tôt.

Le cours de l'action a reculé d'environ 27,7% cette année, à la clôture de jeudi.