La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit va ouvrir l'accès à l'introduction en bourse tokenisée de SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit a annoncé qu'elle allait permettre aux investisseurs particuliers d'accéder à des introductions en bourse tokenisées (IPO) au prix d'offre, en commençant par SpaceX pour sa première offre.

Voici quelques détails:

* Les utilisateurs de Bybit peuvent, via xStocks de Payward, une plateforme de tokenisation, souscrire à des représentations tokenisées d'actions cotées en bourse.

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* Pour l'offre SpaceX, les inscriptions et les souscriptions se dérouleront du 7 au 11 juin 2026, les attributions devant être finalisées entre le 11 et le 12 juin. Les actions tokenisées devraient commencer à être négociées sur le marché au comptant de Bybit à partir du 12 juin.

* Les utilisateurs pourront acheter des actions au prix de l'introduction en bourse en contournant la concurrence du marché secondaire, sans avoir à ouvrir ou à gérer de comptes de courtage traditionnels.

* SpaceX SPCX.O , qui a entamé sa tournée de présentation la semaine dernière, a suscité une demande d'investisseurs d'environ 150 milliards de dollars pour son introduction en bourse, soit environ le double des 75 milliards de dollars qu'elle cherche à lever, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier.

* La plateforme d'échange de cryptomonnaies Kraken a annoncé ce mois-ci avoir ouvert l'accès à l'introduction en bourse de SpaceX à ses clients dans plus de 110 pays via xStocks.

* Wall Street parie que 2026 pourrait être une année décisive pour le marché américain des introductions en bourse, soutenu par un solide pipeline de sociétés privées de premier plan et une demande refoulée pour de nouvelles cotations.

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