La pilule contre l'obésité de Structure montre une perte de poids de 11,3 % dans une étude, les actions doublent

Structure Therapeutics GPCR.O a déclaré lundi que sa pilule contre l'obésité a montré une perte de poids allant jusqu'à 11,3% après 36 semaines de traitement dans une étude de phase intermédiaire, ce qui a fait grimper les actions de la société de plus de 140%.

Les biotechnologies se disputent une part du marché lucratif du traitement de l'obésité, dont la valeur annuelle est estimée à 150 milliards de dollars d'ici le début des années 2030.

Le marché est actuellement dominé par les produits injectables, en particulier Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et Zepbound d'Eli Lilly LLY.N . Mais l'accent est mis sur les médicaments oraux, qui sont plus faciles à fabriquer et devraient améliorer l'observance du traitement, en particulier chez les personnes qui préfèrent ne pas utiliser d'aiguilles.

Les deux entreprises devraient lancer leurs médicaments oraux pour la perte de poids l'année prochaine.

"Nous pouvons fabriquer 6 000 tonnes métriques, soit suffisamment pour 100 millions de patients par an", a déclaré Raymond Stevens, directeur général de Structure, ajoutant que l'entreprise souhaite à présent poursuivre les discussions avec des partenaires stratégiques.

"Maintenantque nous disposons de ces données, nous savons que tout le monde attendait."

Le processus d'acquisition de Metsera montre un intérêt général pour les actifs liés à l'obésité, ce qui pourrait donner un élan supplémentaire à l'action, a déclaré Hardik Parikh de JPMorgan dans une note.

La réduction du poids a été observée à la dose de 120 mg dans l'étude qui a porté sur 230 participants adultes souffrant d'obésité et présentant au moins une comorbidité liée au poids.

"Le profil de tolérance semble correct, pas excellent, mais de nouvelles données confirment que commencer à une dose plus faible améliore les nausées, les vomissements et les abandons, et nous nous attendons à ce que cela se traduise par un profil de phase 3 amélioré", a déclaré Jonathan Wolleben, analyste chez Citizens Bank.

"Le médicament progresse avec la meilleure perte de poids pour un GLP oral qui permet une flexibilité pour améliorer la tolérabilité."

Une autre étude explorant des doses plus élevées d'aleniglipron a montré une perte de poids allant jusqu'à 15,3 % à 36 semaines avec la dose de 240 mg.

Structure prévoit d'entamer les dernières phases de développement de la pilule d'ici à la mi-2026, après avoir rencontré la Food and Drug Administration au cours du premier semestre de l'année prochaine.