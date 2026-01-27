La perte trimestrielle de JetBlue se creuse en raison de la faible demande pour les offres en classe économique

JetBlue Airways JBLU.O a publié mardi une perte plus importante que prévu pour le quatrième trimestre, pénalisée par une faible demande de sièges en classe économique, ce qui a fait chuter les actions du transporteur de plus de 4 % dans les échanges avant bourse.

La compagnie aérienne a affiché une perte ajustée de 49 cents par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à une perte de 21 cents par action l'année précédente. Les analystes s'attendaient à une perte de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

La directrice générale Joanna Geraghty a déclaré que l'incertitude macroéconomique avait entravé le retour à la rentabilité de JetBlue en 2025.

JetBlue a enregistré des recettes d'exploitation de 2,24 milliards de dollars pour la période d'octobre à décembre, alors que les analystes tablaient sur2,23 milliards de dollars.

Les transporteurs américains misent sur la croissance des vols haut de gamme et sur les programmes de fidélisation pour compenser la faible demande en cabine principale et la pression à la baisse qui en résulte sur les tarifs des vols en classe économique.

JetBlue prévoit pour le premier trimestre une augmentation du revenu par siège-mille disponible (RASM), une mesure de l'industrie communément appelée revenu unitaire et un indicateur du pouvoir de fixation des prix, entre 0,0 % et 4 %, ce qui exclut l'impact de la tempête hivernale qui a perturbé le transport aérien dans une grande partie du pays au cours du week-end.

JetBlue a annulé près de 600 vols dimanche, la pire journée de perturbations.

Le transporteur basé à New York s'attend à ce qu'un nombre moyen d'avions à un chiffre soit cloué au sol en 2026 en raison des problèmes liés au moteur Turbofan à engrenages Pratt & Whitney de RTX RTX.N .

La semaine dernière, la compagnie aérienne Alaska Airlines a annoncé un bénéfice annuel inférieur aux attentes des analystes, citant la saisonnalité, la volatilité des prix du carburant et l'incertitude économique.