Atos a été nommé leader dans le " Provider Lens " par l'Information Services Group (ISG)
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 15:37

Atos a été nommé par l'Information Services Group (ISG) comme un leader européen dans les services de gestion d'applications et l'externalisation du développement d'applications pilotés par l'IA.

Cette évaluation complète des fournisseurs a couvert 29 prestataires de services. Atos partage le classement leader principal avec des fournisseurs tels qu'Accenture, Capgemini et Deloitte.

Le rapport met en lumière l'évolution rapide de l'IA Générative (GenAI) comme fondation des services ADM de nouvelle génération.

" Notre reconnaissance en tant que Leader par ISG témoigne des avancées réalisées en partenariat avec nos clients pour exploiter la puissance de l'IA responsable et de favoriser une modernisation des applications rapide, sécurisée, conforme aux réglementations et souveraines. En Europe, notre position de leadership souligne la force de nos services structurés de gestion d'applications, notre expertise approfondie du secteur et l'adoption avancée de la GenAI ", a déclaré Leon Gilbert, Vice-Président Exécutif, Applications Numériques et Plateformes Intelligentes chez Atos.

