La pénurie de moteurs a conduit des Airbus presque neufs à la casse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix des moteurs Pratt & Whitney GTF de rechange montent en flèche

Cette flambée est due à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et à de longs délais d'attente pour les réparations

Plus d'une douzaine d'Airbus presque neufs mis au rebut pour leurs moteurs

Le patron de l'industrie aérienne de l'IATA déclare que "quelque chose ne va pas du tout"

par Tim Hepher, Allison Lampert et Eva Manez

À l'aéroport de Castellon, dans l'est de l'Espagne, des ouvriers vêtus de combinaisons hazmat s'introduisent par les écoutilles d'un Airbus AIR.PA presque neuf, en enlevant les pièces comme s'il s'agissait d'une baleine mécanique. Autrefois simple aéroport semi-désertique, Castellon est devenu un cimetière d'avions pris dans une crise mondiale des moteurs. Malgré une demande d'avions en plein essor , une grave pénurie de moteurs de nouvelle génération économes en carburant a bouleversé l'économie du marché: dans certains cas, les moteurs valent désormais plus que les avions qu'ils équipent lorsqu'ils sont proposés en pièces détachées.

Ce déséquilibre a conduit au démantèlement de plus d'une douzaine d'Airbus pour pièces détachées après seulement quelques années de service, et des dizaines d'autres attendent leur sort, selon des initiés de l'industrie.

UN AVION D'AIRBUS MIS AU REBUT APRÈS SIX ANS Cette tendance inhabituelle, due à des retards dans la production et la maintenance des moteurs GTF de Pratt & Whitney

RTX.N , a sonné le glas de jets tels que l'A321neo, vieux de six ans, qui est en train d'être démantelé à Castellon. L'A321neo fait partie de la famille A320 , qui a détrôné ce mois-ci le 737 de Boeing en tant qu'avion de ligne le plus livré.

L'aéroport espagnol, qui a souffert pendant des années d'un manque de passagers, est devenu la plaque tournante d'un commerce financier lucratif: la société eCube, basée au Royaume-Uni, récupère les pièces détachées d'avions presque neufs pour des clients investisseurs.

"Je ne peux pas dire que je me souvienne que cela se soit produit à cette échelle auparavant, parce que nous n'avons jamais eu un problème de ce type sur un moteur aussi populaire", a déclaré Lee McConnellogue, directeur général de l'entreprise, qui affirme qu'elle peut récupérer des pièces utilisables ou recycler la quasi-totalité de l'avion.

Des ouvriers qualifiés démontent l'avionique, les roues et les pièces des ailes.

Les nacelles des moteurs sont posées sur les ailes comme des coques vides, avec leurs précieux moteurs enveloppés dans des housses bleues pour devenir des pièces de rechange d'une valeur pouvant atteindre 20 millions de dollars. Les compagnies aériennes qui sont contraintes d'immobiliser leurs avions à cause des files d'attente pour la réparation des moteurs en ont un besoin pressant. Le problème s'est aggravé en 2023 lorsque Pratt & Whitney a révélé un défaut rare de métal en poudre susceptible de provoquer des fissures, ce qui a conduit à demander l'inspection de 600 à 700 moteurs GTF jusqu'en 2026.

Selon les données du Cirium, un tiers de la flotte d'Airbus équipée de moteurs GTF, soit 636 avions, est cloué au sol ou stocké. Le pourcentage équivalent pour les avions équipés de moteurs du concurrent CFM GE.M SAF.PA est de 4 %.

Pratt & Whitney et Airbus n'ont pas fait de commentaire dans l'immédiat.

QUELQUE CHOSE NE VA PAS

La pénurie de réacteurs perturbe les activités des compagnies aériennes du monde entier, qui s'efforcent de répondre à la demande des passagers et de réaliser les 15 % d'économies de carburant promises par les nouveaux appareils.

La plupart des compagnies aériennes affirment qu'elles manquent de jets après des années de retards de livraison et qu'elles font voler les avions plus anciens plus longtemps.

Mais dans certains cas, les propriétaires financiers peuvent gagner plus en démontant les moteurs qu'en louant le jet lui-même.

Par exemple, les moteurs peuvent être loués comme pièces de rechange pour environ 200 000 dollars par mois chacun, selon la société Cirium, basée au Royaume-Uni. C'est au moins autant qu'un avion entier avec ses moteurs. Si l'on ajoute à cela les revenus générés par le démantèlement du reste de l'appareil, l'opération prend tout son sens.

"C'est un paradoxe: la demande est si forte que l'on se demande pourquoi les gens se sépareraient d'un avion", a déclaré Austin Willis, directeur général de Willis Lease WLFC.O , qui a acheté certains des moteurs. La bulle des moteurs a éclipsé une récente réunion de l'International Society of Transport Aircraft Trading (ISTAT), un écosystème foisonnant de négociants et de loueurs d'avions qui achètent, vendent ou financent presque tous les aspects d'un avion, du nez à la queue.

"Il s'agit d'un jeu financier ... . Ces dernières années, des milliards de dollars de capitaux privés ont été investis dans l'achat d'avions et de moteurs destinés au démantèlement", explique Richard Brown, consultant chez Naveo.

"Cela montre que l'aviation est devenue un marché très efficace", a-t-il ajouté lors d'un entretien téléphonique.

Mais les dirigeants des compagnies aériennes se demandent comment des avions construits pour voler pendant plus de 20 ans et économiser des millions de litres de carburant peuvent être démantelés aussi rapidement. "Cela montre que quelque chose ne va pas du tout", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, qui a prédit la semaine dernière des coûts de 11 milliards de dollars dus aux ruptures d'approvisionnement cette année, dont 2,6 milliards de dollars pour les seuls moteurs. Les critiques estiment que la crise trouve son origine dans une réaction excessive aux prix élevés du pétrole, supérieurs à 140 dollars le baril, à l'époque où les fabricants de moteurs concevaient les modèles actuels. La conception d'un moteur est un exercice d'équilibre entre l'optimisation de l'efficacité et de la durabilité.

"Ils sont allés trop vite et les moteurs ont apporté de grandes améliorations en termes d'efficacité, mais ils ont échoué en matière de maintenance", a déclaré à Reuters Adam Pilarski, économiste spécialisé dans l'aviation, lors de l'événement de l'ISTAT.

Les responsables des moteurs affirment que les économies de carburant profitent aux compagnies aériennes pour chaque kilomètre parcouru, tandis que les retards de maintenance sont temporaires. Pratt admet néanmoins qu'il faudra des années pour éliminer les goulets d'étranglement.

Chris Calio, directeur général de RTX RTX.N , la société mère de Pratt & Whitney, a déclaré le mois dernier que les immobilisations au sol s'étaient stabilisées et qu'elles allaient diminuer, mais qu'"il est clair que nous avons encore du travail à faire." Certains s'intéressent maintenant au sort des avions Airbus mis au rebut par Spirit Airlines , alors que le transporteur américain est au bord de la faillite.

"Je ne pense pas que les dés soient complètement jetés sur ce qui va arriver à Spirit, mais il est inévitable que certains de ces avions soient démantelés", a déclaré McConnellogue d'eCube.