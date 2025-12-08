BNP Paribas cède à Ageas ses 25% dans AG Insurance, pour 1,9 milliard d'euros

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé lundi la vente à l'assureur belge Ageas des 25% que sa filiale belge détient dans AG Insurance, pour un montant de 1,9 milliard d'euros, via un accord cadre signé entre les deux entités, partenaires de longue date.

"Ageas consolide sa position dans son marché coeur, la Belgique, BNP Paribas Fortis (l'entité belge du groupe bancaire, NDLR) lui cédant les 25% détenus dans AG Insurance", a indiqué la banque dans un communiqué.

Le groupe précise que "BNP Paribas Cardif, filiale d'assurance du groupe BNP Paribas et actionnaire à hauteur de 14,9% d'Ageas, contribuera à hauteur de 1,1 milliard d'euros au capital d'Ageas. Au prix fixé de 60 euros par action, BNP Paribas Cardif détiendrait 22,5% du capital d'Ageas, une fois l'opération finalisée".

Cette finalisation est attendue au deuxième trimestre 2026, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

BNP Paribas souligne que "cette opération se traduirait en 2026 par une plus-value de cession nette d'impôts de 820 millions d'euros et un impact positif de +5 points de base sur son ratio CET1 après distribution du résultat", tandis que le bénéfice net du groupe "progresserait de façon récurrente de 40 millions d'euros en base annuelle".

Cette cession s'inscrit dans un "accord cadre" signé dimanche par BNP Paribas et Ageas, "centré sur l'activité de bancassurrance en Belgique entre AG Insurance et BNP Paribas Fortis".

Cet accord "renouvelle leur relation historique exclusive et donne un cadre durable pour un développement accéléré de cette activité, notamment dans le numérique. Ce partenariat couvre l'épargne, la protection ainsi que l'assurance dommage", est-il précisé.

Par ailleurs, AG Insurance noue "un partenariat de long terme avec BNP Paribas Asset Management pour ses investissements dans certaines classes d'actifs", détaille BNP Paribas dans son communiqué.

BNP Paribas avait racheté en avril 2024 la part de 9% détenue par le chinois Fosun dans Ageas pour "environ 730 millions d'euros".