L'Oréal monte à 20% du capital du laboratoire suisse de dermatologie Galderma

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Le géant français des cosmétiques L'Oréal a annoncé lundi l'acquisition de 10% supplémentaires du laboratoire suisse de dermatologie Galderma, portant ainsi sa participation au capital à 20%.

Le montant de cette acquisition réalisée auprès d'un consortium mené par EQT comprenant Sunshine SwissCo GmbH (SSCO), Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), et Auba Investment Pte. Ltd, n'est pas communiqué.

L'Oréal "continuera de soutenir la stratégie et l'indépendance de l'entreprise sous la direction du Dr. Flemming Ornskov, directeur général de Galderma, et n'envisage pas d'augmenter sa participation", précise le communiqué.

"L'esthétique est un domaine stratégique connexe à notre cœur de métier, la beauté, que nous sommes déterminés à explorer. Notre investissement stratégique initial dans Galderma, réalisé en 2024, s'est avéré être un grand succès; c'est pourquoi nous sommes désireux de consolider et d'étendre encore davantage ce partenariat", déclare le directeur général de L'Oréal Nicolas Hieronimus, cité dans le communiqué.

L'Oréal précise que le conseil d'administration de Galderma "examinera" la nomination de deux administrateurs le représentant pour remplacer ceux d'EQT, "à compter de l'assemblée générale annuelle de 2026".

La réalisation de l’opération est prévue pour le premier trimestre 2026 et reste soumise aux approbations réglementaires usuelles.

L'Oréal a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 1,2% à 32,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, dont 5,48 milliards d'euros pour sa section "beauté dermatologique" (+1,5%).

Le groupe a annoncé en octobre l'acquisition de la division beauté de Kering pour 4 milliards d'euros, la plus grosse acquisition de son histoire.

Il s'est également dit "prêt à considérer des discussions avec le groupe Armani comme le prévoit le testament de M. Armani", soit une prise de participation de 15% dans un premier temps.