Coup d'envoi de la cotation de TotalEnergies à New York

( AFP / LOU BENOIST )

La cotation de TotalEnergies en actions ordinaires débute lundi à New York, permettant désormais aux titres du géant pétrogazier français d'être échangés en continu, à Paris et sur la place boursière américaine.

Cette étape répond "à l’évolution de la composition" de l'actionnariat de TotalEnergies, "désormais fortement orienté vers l'Amérique du Nord", indique le groupe sur son site internet.

À la fin du deuxième trimestre 2025, l'Amérique du Nord représentait plus de 50% de l'actionnariat institutionnel (fonds de pension, gestionnaires d'actifs), soit environ 38% de son actionnariat total, selon le groupe.

L’opération consiste à transformer des titres de TotalEnergies introduits à la Bourse américaine sous la forme d'ADR (American Depositary Receipts) en actions ordinaires qui pourront s'échanger sur Euronext à Paris et sur le New York Stock Exchange.

Elle a été approuvée en septembre par le conseil d'administration du groupe.

"Il s'agit bien sûr d'une étape importante pour l'entreprise, qui permettra à une seule catégorie d'actions TotalEnergies de se négocier avec des horaires étendus" de l'ouverture de la Bourse de Paris jusqu'à la fermeture de celle de New York, avait déclaré le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné le 30 octobre.

Avec le système des ADR, des titres négociables qui représentent les actions d'une entreprise étrangère sur le marché américain, les investisseurs devaient passer par des intermédiaires bancaires, ce qui impliquait des frais de commission.

Le projet dévoilé en 2024 avait suscité des inquiétudes dans la classe politique en France sur un éventuel départ de la Bourse de Paris du groupe, présent au sein du CAC 40 depuis 1991.

Mais cette option a été balayée par Patrick Pouyanné. "Je n'ai jamais dit que TotalEnergies quitterait la France, ni même la Bourse de Paris", avait-il déclaré en mai 2024 au Figaro.

La transformation de ces certificats en actions ordinaires devrait "accroître la liquidité", soit la capacité d'un titre à être acheté ou vendu rapidement à un prix proche du cours affiché, et rendre le titre plus "attractif" pour les investisseurs américains, avait-il expliqué.

Au Sénat, à Paris, en avril 2024, il avait aussi souligné que les Américains achètent plus ses actions que les Européens, moins friands de projets d'énergies fossiles et plus contraints par des normes d'investissements durables.

Cette transformation fait aussi écho à la volonté de TotalEnergies de faire grimper sa valorisation, dans un contexte d'écart croissant entre les entreprises européennes et américaines.