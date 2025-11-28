La panne du CME affecte les opérations de change, les matières premières et les contrats à terme sur actions

La panne du CME affecte plusieurs plateformes de contrats à terme et de devises

Un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne est à l'origine de la panne

Les traders font face à des défis en l'absence de prix en direct, et s'attendent à une volatilité du marché

Une panne chez l'opérateur boursier CME Group CME.O a interrompu vendredi les échanges sur sa populaire plateforme de devises et sur les contrats à terme couvrant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions, gelant une poignée d'indices de référence alors que les courtiers retiraient leurs produits.

Il s'agit d'un problème de refroidissement dans les centres de données de CyrusOne, a indiqué le CME dans un communiqué, ajoutant qu'il s'efforçait de le résoudre "à court terme", sans donner plus de détails.

CyrusOne, dont le siège est à Dallas et qui exploite plus de 55 centres de données aux États-Unis, en Europe et au Japon, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'avis du CME indique également que la plateforme de change EBS a été interrompue en raison d'un problème technique.

On ne sait pas exactement combien de produits du CME ont été affectés, mais les prix du brut West Texas Intermediate CLc1 , des contrats à terme du Trésor TNc1 , des contrats à terme du S&P 500 ESc1 , de l'huile de palme FCPOc3 et de l'or GCcv1 n'ont pas été mis à jour, d'après LSEG Data.

Les prix n'ont pas non plus été mis à jour sur la plateforme de change EBS, qui est largement utilisée pour négocier des paires telles que euro/dollar et dollar/yen.

Si les opérateurs de change au comptant ont pu plus facilement trouver d'autres lieux d'exécution des transactions, les pannes ont laissé les courtiers dans l'ignorance et nombre d'entre eux ont hésité à négocier des contrats en l'absence de prix actualisés.

"Pour être honnête, c'est une véritable plaie", a déclaré Christopher Forbes, responsable de l'Asie et du Moyen-Orient chez CMC Markets, qui a indiqué qu'il n'avait jamais vu une panne de change aussi généralisée en 20 ans.

CMC a interrompu les échanges pour un certain nombre de contrats de matières premières et, pour d'autres produits, a changé de source ou s'est appuyé sur ses propres données et calculs internes pour établir des prix pour ses clients et même pour d'autres courtiers.

"Nous prenons maintenant beaucoup de risques inutiles pour continuer à fixer les prix", a déclaré M. Forbes. "À mon avis, le marché ne va pas apprécier, je pense qu'il sera un peu volatil à l'ouverture."

Les contrats à terme sont un pilier des marchés financiers et sont utilisés par les négociants, les spéculateurs et les entreprises qui souhaitent couvrir ou conserver des positions sur un large éventail d'actifs sous-jacents.

La panne de vendredi au CME survient plus de dix ans après que l'opérateur a dû interrompre les échanges électroniques pour certains contrats agricoles en avril 2014 en raison de problèmes techniques, ce qui avait à l'époque renvoyé les traders sur le parquet.

Plus récemment, en 2024, des pannes au LSEG et à l'opérateur boursier suisse ont brièvement interrompu les marchés.

Les traders en Asie ont dit avoir été informés par le CME peu avant 03h00 GMT de son arrêt.

"La journée a été très calme ici en Asie après les vacances de Thanksgiving et cela n'a pas aidé du tout, d'autant plus qu'il y a de l'intérêt à transiger à la fin de ce qui a été un mois volatile", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les marchés américains étant en vacances pour Thanksgiving jeudi et devant s'ouvrir pour une courte session vendredi, les volumes de transactions devraient être faibles.