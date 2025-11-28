information fournie par Boursorama avec AFP • 28/11/2025 à 08:07

Deutsche Börse dépose une offre à 5,3 milliards d'euros pour la plateforme de fonds Allfunds

( AFP / DANIEL ROLAND )

L'opérateur de la Bourse de Francfort a déposé une offre non contraignante de 5,3 milliards d'euros pour acquérir la plateforme de fonds d'investissements Allfunds, Deutsche Börse vantant les "avantages stratégiques, commerciaux et financiers significatifs" d'une fusion.

Dans un communiqué publié jeudi, le groupe dit être "en discussions exclusives" avec Allfunds "pour une éventuelle acquisition de la totalité de ses actions", ce que le groupe basé au Royaume-Uni a également confirmé.

Si l'offre aboutit, ce serait le plus gros rachat de l'histoire de Deutsche Börse, au-dessus de l'acquisition du fournisseur danois de logiciels financiers SimCorp en 2023.

L'offre de Deutsche Börse valorise Allfunds à 8,80 euros par action. Jeudi en fin d'après midi, à la Bourse d'Amsterdam, le cours de la plateforme s'est envolé de 22,14% pour atteindre 8,11 euros à la clôture.

Le titre Deutsche Börse a également été récompensé à Francfort, en hausse de 1,81% dans un indice Dax qui a grappillé 0,18%.

Allfunds met en relation les institutions financières et fournit des solutions numériques aux fonds d'investissements.

Une potentielle fusion "réduirait la fragmentation du secteur des fonds d'investissement européens", assure Deutsche Börse.

L'Allemand vante aussi un gain en terme de rapidité, de coûts et d'innovation pour les clients et les marchés boursiers de l'UE.

En 2023, l'opérateur boursier paneuropéen Euronext s'était déjà approché d'Allfunds, avec une offre de 5,5 milliards d'euros, finalement retirée peu après.

La formulation d'une offre contraignante de la part de Deutsche Börse dépendra notamment d'un examen des comptes d'Allfunds et du feu vert des directions respectives, ajoute le communiqué.