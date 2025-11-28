 Aller au contenu principal
Le groupe textile SMCP annonce la mise en vente de plus de 50% de son capital
information fournie par Boursorama avec AFP 28/11/2025 à 08:05

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe textile SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac) a annoncé jeudi la mise en vente d'actions pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital, un processus qui prendra "plusieurs mois" et pourrait lui permettre "de stabiliser sa situation actionnariale".

Cette annonce fait suite à la restitution forcée à une holding luxembourgeoise, en août 2025, des 15,5% du capital de SMCP indûment cédés à un trust logé aux îles Vierges britanniques par son actionnaire chinois, qui a fait défaut en 2021.

Elle a été confirmée dans un communiqué distinct par le liquidateur judiciaire représentant la holding European Topsoho (ETS) et les administrateurs à la manœuvre.

En 2017, l'actionnaire majoritaire de SMCP au moment de son introduction en Bourse était un conglomérat chinois, Shandong Ruyi, via ETS, un véhicule d'investissement enregistré au Luxembourg.

Or, celui-ci, lourdement endetté, a fait défaut et a perdu en 2021 la majeure partie du capital au bénéfice de ses créanciers réunis au sein de l'entité Glas.

Mais ETS avait auparavant vendu une participation d'environ 16% à la fille du fondateur de Shandong Ruyi, Chenran Qiu, logée dans le trust Dynamic Treasure Group (DTG) aux îles Vierges britanniques.

Cherchant depuis plusieurs années à récupérer cette partie du capital et jugeant la procédure de cession irrégulière, Glas avait entamé des poursuites judiciaires et fini par obtenir gain de cause.

Ainsi, en août, la participation de 15,5% du capital de SMCP a été restituée à ETS.

Et le 21 novembre, le tribunal d'arrondissement du Luxembourg a autorisé sa vente, indique SMCP dans un communiqué.

Outre les actions restituées en août, la mise en vente concerne la participation de 28% détenue par Glas, ainsi que celle de 8% d'ETS.

SMCP dit accueillir "favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

Au cas où la vente représenterait "plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d'offre publique sur la totalité des actions SMCP", précise le groupe dans son communiqué.

"A ce stade, il n'existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement et la décision finale de cession appartient aux détenteurs des participations susvisées", ajoute-il.

La valorisation boursière du groupe de prêt-à-porter, qui compte 1.651 points de ventes dans le monde, atteignait plus de 450 millions d'euros jeudi soir.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

SMCP
6,5400 EUR Euronext Paris +9,92%

