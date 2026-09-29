La NRC américaine approuve la construction du premier petit réacteur nucléaire modulaire du pays

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(Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 5)

La Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) a approuvé un permis de construction pour la Tennessee Valley Authority TVC.N en vue de la construction du premier petit réacteur modulaire commercial du pays sur son site de Clinch River, dans le comté de Roane, au Tennessee, a annoncé mardi l’agence.

“ La TVA prévoit de construire un réacteur à eau bouillante GE Vernova Hitachi de 300 mégawatts afin de répondre à la demande croissante en électricité dans la région, ” a indiqué l'agence dans un communiqué.

Les réacteurs à eau bouillante utilisent la chaleur issue de la fission nucléaire pour faire bouillir l’eau à l’intérieur de la cuve du réacteur, produisant ainsi de la vapeur qui actionne directement une turbine pour générer de l’électricité.

Le projet a obtenu son permis de construire après que la NRC a mené à bien un examen de 14 mois, ce qui marque la deuxième autorisation majeure accordée par l’agence cette année pour un réacteur, a-t-elle précisé.

La TVA devra obtenir une autorisation d'exploitation distincte de la NRC avant de charger le combustible et de démarrer l'exploitation, a précisé l'agence. La TVA avait déjà obtenu en 2019 un permis préliminaire pour le site de Clinch River.