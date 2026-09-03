La nouvelle stratégie des géants pétroliers : en quoi le lock-out organisé par BP dans ses raffineries américaines marque un tournant dans les conflits sociaux au sein des entreprises

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par Nicole Jao

Don Skalka a passé deux décennies en tant que spécialiste des opérations dans la plus grande raffinerie de pétrole du Midwest, un emploi bien rémunéré qu’il appréciait tant qu’il y a fait entrer ses propres enfants.

Mais en mars, BP a mis ses salariés en lock-out à la raffinerie de Whiting, dans l’Indiana, dans le cadre d’un conflit avec le syndicat concernant la prochaine convention collective. Depuis, M. Skalka ne touche plus de salaire, et son fils et sa fille ont accepté des emplois moins bien rémunérés dans une aciérie voisine. Il vit désormais grâce à des dons de provisions alimentaires et aux chèques versés par le fonds du syndicat.

“Ce sont les petits qui en font les frais”, a déclaré M. Skalka à Reuters lors d’une récente interview au siège du syndicat United Steelworkers. “Je ne sais pas ce que nous avons tous fait de mal pour que tout le monde nous déteste autant.”

M. Skalka fait partie des quelque 800 travailleurs pris au piège dans l’âpre confrontation entre BP BP.L et le plus grand syndicat national des travailleurs du secteur pétrolier, un conflit qui, selon les experts du monde du travail, les représentants syndicaux et les employés des raffineries, constitue un test décisif pour l’équilibre des pouvoirs entre les géants pétroliers et les syndicats.

Si BP parvient à maintenir l’activité de l’usine pendant une période prolongée en recourant à des superviseurs, des sous-traitants et des travailleurs de remplacement, cela pourrait affaiblir l’un des arguments les plus solides des syndicats à la table des négociations: celui selon lequel les entreprises ont en fin de compte besoin de travailleurs syndiqués pour assurer le fonctionnement sûr et efficace de leurs installations.

L’issue de ce bras de fer est cruciale, car les grands acteurs du secteur ont historiquement fixé les normes pour les futures négociations salariales, a déclaré Robert Bruno, directeur du programme d’études sur le travail à l’université de l’Illinois.

“Cela ne fait que souligner davantage l’importance de l’issue de cette négociation et de la part des bénéfices qui sera reversée au personnel”, a-t-il déclaré.

BP a déclaré à Reuters que le bras de fer de Whiting visait simplement à garantir que la raffinerie reste compétitive.

“Pour préserver ces emplois à l’avenir, nous devons disposer d’une raffinerie compétitive sur le marché où nous opérons; si ce n’est pas le cas, ce sont ces emplois qui seront menacés”, a déclaré Chris DellaFranco, vice-président chargé du raffinage à l’usine BP de Whiting.

En lançant ce lock-out le 19 mars, BP a rejoint une poignée de grandes sociétés de raffinage de pétrole aux États-Unis, dont Exxon et Marathon, qui ont recouru ces dernières années à des tactiques intransigeantes pour obtenir des concessions de la part des syndicats dans le cadre de leurs efforts visant à réduire les coûts et à renforcer leur compétitivité – même en période de bénéfices en forte hausse.

Exxon avait mis en place un lock-out similaire de dix mois en 2021 dans son usine de Beaumont, au Texas, faisant pression sur le syndicat pour qu’il accepte finalement bon nombre de ses principales clauses contractuelles. Avant cette décennie, de tels lock-out dans les raffineries de pétrole américaines étaient rares en raison des risques que de telles perturbations font peser sur l’exploitation et l’approvisionnement en carburant.

Marathon, quant à elle, a fait face à deux grèves prolongées dans ses usines depuis 2024, dont une qui se poursuit actuellement dans son usine de carburants renouvelables de Martinez, en Californie — démontrant ainsi sa volonté de se passer de son personnel d’exploitation habituel pour obtenir des concessions de la part des syndicats qui le représentent.

BP et plusieurs autres raffineurs ont enregistré de fortes hausses de leurs bénéfices ces derniers mois, alors que les répercussions de la guerre en Iran font grimper les prix des carburants à la pompe. Le président Donald Trump, craignant que la hausse des coûts pour les consommateurs n’affecte les élections de mi-mandat de novembre, a critiqué les raffineurs, leur reprochant de réaliser des profits excessifs alors que les prix de l’essence restent élevés.

SOUS PRESSION

Située sur les rives du lac Michigan, à la périphérie de Chicago, l’immense usine de Whiting, d’une capacité de 440 000 barils par jour, est l’une des plus anciennes grandes raffineries de pétrole des États-Unis et la dernière usine syndiquée de BP dans le pays, après que l’entreprise en a vendu la plupart.

L’usine a longtemps constitué un pilier économique pour le nord-ouest de l’Indiana, soutenant des générations de travailleurs syndiqués tout en fournissant environ un quart du carburant du Midwest.

Le géant pétrolier britannique et le syndicat United Steelworkers se sont retrouvés dans une impasse lors des négociations collectives après que BP s’est écarté du modèle national de négociation du secteur et a cherché à obtenir des concessions sur les salaires, les effectifs, le droit de grève et l’automatisation.

Le modèle national de négociation est un accord conclu par l’USW avec une entreprise de référence, destiné à servir de modèle au reste du secteur. Le dernier accord de ce type avait été négocié par l’USW avec Marathon en février et prévoyait une augmentation salariale de 15 % sur quatre ans.

Les propositions de BP prévoyaient des augmentations salariales inférieures à celles de l’accord national, ainsi que la renonciation aux droits de négociation concernant les répercussions opérationnelles de l’intelligence artificielle et de l’automatisation. L’entreprise souhaitait également supprimer de nombreux emplois et assouplir les règles en matière de dotation en personnel — des changements qui, selon les dirigeants syndicaux, pourraient ouvrir la voie à l’externalisation et à des équipes réduites.

Eric Schultz, président de la section locale 7-1 de l’United Steelworkers, a déclaré que BP suivait “exactement le même scénario” qu’Exxon lors de son conflit de 2021. Il a également souligné que BP avait engagé Jordan Marcks, l’ancien cadre d’Exxon qui avait supervisé le lock-out de dix mois à Beaumont, comme négociateur en chef.

Exxon n’a pas souhaité faire de commentaire.

Les représentants syndicaux ont fait valoir que de tels bras de fer constituent une menace pour la sécurité et le fonctionnement des raffineries, car ils entraînent le remplacement d’une main-d’œuvre expérimentée par des travailleurs contractuels.

La raffinerie de Whiting a connu au moins deux problèmes opérationnels depuis le lock-out, bien que BP ait affirmé que ces incidents n’étaient pas liés au conflit social.

DES SALARIÉS DANS L'INCERTITUDE

Joe Trevino, employé de la raffinerie de Whiting, a déclaré avoir commencé à resserrer son budget plusieurs mois avant le lock-out, pressentant qu’un bras de fer se profilait. Mais la nature lui a joué un mauvais tour en juin, lorsqu’une tornade a frappé son domicile. Il vit désormais en location et passe ses journées à jongler entre les demandes d’indemnisation, les plans de reconstruction et ses obligations sur le piquet de grève.

“Au pire, si je n’ai pas d’autre choix, j’irai chercher un autre emploi”, a-t-il déclaré.

D’autres travailleurs estiment qu’ils n’ont pas cette option.

“Je ne pense vraiment pas avoir le choix”, a déclaré Renée Pleitner, âgée de 46 ans, qui a commencé à travailler à Whiting il y a plus de deux décennies et qui représente la troisième génération de sa famille à travailler dans cette usine.

“Je ne sais vraiment rien faire d’autre”, a-t-elle ajouté. “Que je puise dans mes économies, dans mon 401(k), je dois tenir le coup jusqu’à ce que ça passe.”