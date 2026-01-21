 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La nouvelle équipe d'IA de Meta a livré ses premiers modèles clés en interne ce mois-ci, selon le directeur technique
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'équipe de Meta Superintelligence Labs a été créée l'année dernière

*

Le directeur technique déclare que les nouveaux modèles sont "très bons"

*

L'entreprise a été critiquée pour les performances du modèle Llama 4

(Ajout des commentaires du directeur technique aux paragraphes 9 à 11, contexte) par Jeffrey Dastin

Le nouveau laboratoire d'intelligence artificielle de Meta Platforms META.O a livré ses premiers modèles d'IA de haut niveau en interne ce mois-ci, a déclaré mercredi le directeur de la technologie de la société.

Lors d'une conférence de presse en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, le directeur technique Andrew Bosworth a déclaré que les modèles construits par l'équipe Meta Superintelligence Labs, formée l'année dernière, étaient très prometteurs.

"Ils en sont pratiquement à six mois de travail, pas encore tout à fait", a déclaré M. Bosworth, ajoutant que les modèles d'intelligence artificielle de l'équipe étaient "très bons". Les médias ont rapporté en décembre que Meta travaillait sur un modèle d'IA textuelle portant le nom de code Avocado, dont le lancement est prévu pour le premier trimestre , ainsi que sur un modèle axé sur l'image et la vidéo portant le nom de code Mango . M. Bosworth n'a pas précisé quels modèles étaient livrés en interne. Les efforts de Meta sont suivis de près depuis que le directeur général Mark Zuckerberg a décidé de secouer son leadership en matière d'IA, de créer un nouveau laboratoire et de débaucher des talents avec des offres mirobolantes, dans l'espoir que l'entreprise puisse s'imposer dans le domaine hautement concurrentiel de la technologie. Meta a été critiquée pour les performances de son modèle Llama 4 à un moment où ses rivaux, tels que Google d'Alphabet et d'autres, ont pris de l'élan dans la course à l'IA transformationnelle et lucrative.

M. Bosworth a déclaré que la technologie n'était pas encore au point. S'exprimant en termes généraux sur le cycle de développement, M. Bosworth a déclaré: "Il y a une énorme quantité de travail à faire après l'entraînement" pour l'IA, "pour livrer le modèle de manière à ce qu'il soit utilisable en interne et par les consommateurs." Il a cependant indiqué que Meta commençait à voir des rendements favorables de ses grands paris en 2025, qu'il a qualifiée d'"année extrêmement chaotique" pour Meta, qui a construit son laboratoire, son infrastructure et s'est procuré de l'énergie.

M. Bosworth a déclaré qu'en 2026 et 2027, les tendances de l'IA grand public se raffermiraient, car les progrès récents ont permis de créer des modèles qui répondent déjà "au genre de questions que vous posez tous les jours à votre famille, à vos enfants", même si le développement technologique peut améliorer les résultats pour des requêtes plus complexes.

C'est pourquoi les deux prochaines années seront importantes pour la mise sur le marché de produits de consommation, a-t-il déclaré. Meta commercialise des lunettes Ray-Ban Display équipées d'IA et a interrompu son expansion internationale au début du mois pour donner la priorité à l'exécution des commandes américaines.

Valeurs associées

ALPHABET-A
321,8900 USD NASDAQ -2,46%
META PLATFORMS
604,1200 USD NASDAQ -2,60%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:23 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, J&J, Halliburton) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16%pour

  • Photo fournie le 30 mars 2025 par la société spatiale allemande Isar Aerospace montrant le lancement de sa fusée "Spectrum", qui a explosé quelques secondes après son décollage, au centre spatial d'Andøya en Norvège ( Isar Aerospace / Brady KENNISTON )
    Report du lancement d'une fusée allemande appelée à muscler la souveraineté spatiale européenne
    information fournie par AFP 21.01.2026 14:19 

    L'allemand Isar Aerospace, pionnier européen des lancements orbitaux, a reporté le lancement prévu mercredi soir de sa fusée Spectrum, appelée à participer à la future souveraineté spatiale européenne, un sujet prioritaire au regard des tensions avec les Etats-Unis ... Lire la suite

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédits: Adobe Stock)
    Johnson & Johnson prévoit un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations de Wall Street
    information fournie par Reuters 21.01.2026 14:13 

    par Michael Erman et Mrinalika Roy Johnson & Johnson JNJ.N a prévu mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, même en tenant compte d'un impact de "centaines de millions de dollars" lié à l'accord sur

  • La couverture totale du réseau fibre et 5G a été décalée à 2035 par les instances européennes. ( AFP / JULIE SEBADELHA )
    Déploiement de la fibre : l'UE épargne les plateformes du financement
    information fournie par Boursorama avec Media Services 21.01.2026 14:10 

    L'Union européenne renonce à faire contribuer les géants du numérique à l'investissement des réseaux fibre et 5G. La couverture complète est désormais prévue pour 2035. L'UE a évalué à plus de 200 milliards d'euros les investissements à réaliser pour équiper l'ensemble ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank