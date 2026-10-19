La Norvège s'attaque aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo « nocifs » en interdisant leur accès aux moins de 16 ans

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L'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants prévue par la Norvège comprendra des dispositions visant les « plateformes nocives », a déclaré lundi le gouvernement, citant notamment les services de messagerie et de jeux Roblox, Snapchat et TikTok parmi les concernés.

Ce pays nordique avait annoncé en avril qu’il présenterait un projet de loi au Parlement d’ici la fin de l’année visant à interdire aux enfants d’utiliser les réseaux sociaux jusqu’à l’âge de 16 ans, en rendant les entreprises technologiques responsables de la vérification de l’âge. Il n’avait alors cité aucune plateforme en particulier.

Plusieurs pays européens cherchent à encadrer l’utilisation des réseaux sociaux par les enfants après que l’Australie a ouvert la voie en décembre dernier avec la première interdiction au monde visant les moins de 16 ans, qui concernait notamment des applications telles que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube.

Le gouvernement norvégien a déclaré lundi dans un communiqué que son projet de loi visait à traiter l’ensemble des risques auxquels les enfants sont exposés sur les réseaux sociaux et qu’il concernerait « de nombreuses plateformes ».

« Cela va de l’exposition à des contenus préjudiciables et à des fonctionnalités addictives jusqu’au marketing illégal et aux contacts indésirables de la part d’inconnus », a déclaré la ministre de l’Enfance et de la Famille, Lene Vaagslid, dans ce communiqué.

La législation prévue incite les entreprises technologiques à supprimer les contenus préjudiciables et les fonctionnalités addictives, a-t-elle ajouté.

Le ministère a ensuite défini ce qu’il appelle les « plateformes nocives » comme « les réseaux sociaux qui, de par leur conception, leurs fonctionnalités ou leur contenu, présentent un risque pour le développement émotionnel, cognitif ou physique des enfants, ou pour leur sécurité ».

« Le gouvernement estime que des plateformes telles que TikTok, Roblox et Snapchat seront concernées par cette loi », a-t-il précisé.

Il n’a pas immédiatement répondu à une question concernant les autres applications susceptibles d’être concernées.

Snap Inc SNAP.N , Roblox Corporation RBLX.N et ByteDance, propriétaire de TikTok, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les enfants et les jeunes continueront d’avoir accès aux services de messagerie et aux jeux jugés inoffensifs, a précisé le ministère.