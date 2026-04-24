La Norvège prévoit l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans

La Norvège a annoncé vendredi qu'elle présenterait d'ici la fin de l'année un projet de loi au Parlement visant à interdire l'utilisation des réseaux sociaux au moins de 16 ans, rejoignant ainsi une cohorte de pays européens qui veulent légiférer en la matière.

Ces derniers emboîtent le pas à l'Australie, devenue en décembre le premier pays dans le monde à bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans.

"Nous présentons cette législation parce que nous voulons une enfance où les enfants peuvent être des enfants", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Stoere dans un communiqué.

"Le jeu, les amitiés et la vie quotidienne ne doivent pas être accaparés par les algorithmes et les écrans. Il s'agit d'une mesure importante pour protéger la vie numérique des enfants", ajoute-t-il.

Le gouvernement norvégien n'a pas précisé quelles applications de réseaux sociaux seraient visées.

L'interdiction australienne couvre celles de Meta META.O - Instagram et Facebook - ainsi TikTok, Snapchat SNAP.N , YouTube de Google GOOGL.O et X d'Elon Musk.

En France, les sénateurs ont adopté fin mars un projet de loi prévoyant une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France mais dans une version plus limitée que le texte voté fin janvier à l'Assemblée nationale.

Voir aussi : ENCADRE-Les pays cherchant à limiter l'accès des mineurs aux réseaux sociaux

(Terje Solsvik, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)