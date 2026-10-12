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La Norvège inflige une amende de 9,6 millions de dollars à Xandr (filiale de Microsoft) pour le partage de données de Grindr
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 12:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Leo Marchandon

L'autorité norvégienne chargée de la protection des données a infligé une amende de 92 millions de couronnes (9,61 millions de dollars) à Xandr, la division adtech de Microsoft MSFT.O , pour avoir transmis illégalement les données sensibles des utilisateurs de Grindr GRND.N à des milliers d'annonceurs, a-t-elle annoncé lundi.

Xandr a transmis des données révélant l’orientation sexuelle des utilisateurs de Grindr, une application de rencontre destinée aux personnes LGBTQIA+, à des entreprises dans le cadre d’enchères publicitaires automatisées entre juillet 2018 et avril 2020.

Il s’agit de la plus lourde amende jamais infligée par l’autorité norvégienne; elle vise les intermédiaires publicitaires plutôt que l’application elle-même. L’autorité de régulation a déclaré que les entreprises qui commercialisaient les données personnelles ne pouvaient pas rejeter la responsabilité sur d’autres.

L'autorité de protection des données avait infligé à Grindr une amende de 65 millions de couronnes pour les mêmes infractions en 2021.

Cette amende a été calculée sur la base du chiffre d’affaires de Xandr, et non de celui de Microsoft, qui ne détenait pas cette filiale à l’époque. Xandr dispose de trois semaines pour faire appel.

Xandr a déclaré avoir supposé que Grindr avait obtenu le consentement des utilisateurs et ne l’avoir jamais vérifié, a indiqué l’autorité de protection des données. Celle-ci a rejeté cet argument et a jugé que Xandr partageait la responsabilité juridique avec Grindr.

Microsoft a déclaré que la confidentialité des utilisateurs était une priorité absolue.

“Cette enquête et cette décision portaient sur des faits antérieurs à l’acquisition de Xandr par Microsoft, et depuis lors, l’interprétation et l’application des normes et pratiques juridiques n’ont cessé d’évoluer. Nous examinons actuellement la décision et évaluons les options qui s’offrent à nous”, a-t-il déclaré.

L’affaire a débuté par une plainte déposée en 2020 par le Conseil norvégien des consommateurs, dont les recherches avaient révélé comment les applications partageaient les données des utilisateurs, et par l’organisation autrichienne de défense de la protection des données noyb, qui a qualifié cette décision de “précieux précédent”.

(1 $ = 9,5704 couronnes norvégiennes)

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