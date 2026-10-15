La Norvège devrait autoriser son fonds souverain à investir dans les grands fabricants d'armes, estime une commission

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La Norvège devrait autoriser son fonds souverain, d'une valeur de 2 300 milliards de dollars, à investir dans de grands groupes occidentaux du secteur de la défense qui sont actuellement exclus de son portefeuille en raison de leur implication dans la production d'armes nucléaires, a recommandé jeudi une commission nommée par le gouvernement.

"Plusieurs entreprises européennes et américaines qui produisent des composants pour les armes nucléaires peuvent donc être réintégrées", a déclaré la commission dans sa proposition.

Le fonds est soumis à des règles adoptées par le Parlement qui l’empêchent d’acquérir des participations dans des sociétés telles qu’Airbus AIR.PA , Boeing BA.N , BAE Systems BAES.L et Lockheed Martin LMT.N , au motif qu’elles contribuent à la fabrication d’armes nucléaires.