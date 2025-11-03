La Norvège conclut un accord avec NHIndustries, dirigée par Airbus, dans l'affaire des hélicoptères NH90

La Norvège a déclaré lundi qu'elle avait accepté de régler une plainte de 3,3 milliards de dollars contre NHIndustries AIR.PA , contrôlée par Airbus, en vue d'obtenir des compensations pour les défauts et les retards des hélicoptères militaires NH90, évitant ainsi un rare procès public dans le domaine de la défense européenne.

Dans le cadre de ce règlement, le pays nordique recevra un paiement de 305 millions d'euros (356 millions de dollars) de la part de NHI, en plus des montants déjà versés d'environ 70 millions d'euros, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

La Norvège avait déclaré qu'elle cherchait à obtenir une restitution et une compensation de 2,86 milliards d'euros dans le cadre d'une affaire qui devait commencer devant le tribunal de district d'Oslo le 10 novembre et qui devait durer cinq mois.

(1 dollar = 0,8575 euros)