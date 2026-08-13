La nomination d'un nouveau juge à la cour d'appel américaine créerait la première majorité nommée par Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nate Raymond

Une nouvelle nomination judiciaire du président américain Donald Trump devrait permettre aux juges qu’il a choisis d’obtenir la majorité au sein de la Cour d’appel du 8e circuit des États-Unis, faisant de celle-ci la première cour d’appel fédérale du pays à être dominée par les personnes nommées par le dirigeant républicain. Mercredi soir, Trump a annoncé dans un message publié sur les réseaux sociaux qu’il nommait Lee Rudofsky, juge fédéral de district basé en Arkansas – qu’il avait lui-même nommé à ce poste lors de son premier mandat –, pour siéger à la Cour d’appel du 8e circuit à Saint-Louis. Cette cour d’appel est compétente pour connaître des affaires émanant des tribunaux fédéraux de l’Arkansas, de l’Iowa, du Minnesota, du Missouri, du Nebraska, du Dakota du Nord et du Dakota du Sud. Elle est déjà considérée comme l’une des plus conservatrices parmi les douze cours d’appel régionales situées au-dessous de la Cour suprême des États-Unis.

Dix des onze juges en activité de cette cour ont été nommés par des présidents républicains, dont cinq par Trump. S’il est confirmé par le Sénat, à majorité républicaine, Rudofsky succéderait au juge fédéral d’appel Bobby Shepherd, nommé par l’ancien président républicain George W. Bush, qui a annoncé le mois dernier son intention de prendre sa retraite.

« Lee sera un défenseur inébranlable de la Constitution au sein de la huitième cour d’appel », a écrit Trump dans un message publié sur sa plateforme de réseaux sociaux Truth Social.

Lee Rudofsky n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Ce juge basé à Little Rock avait été nommé par Trump à la Cour fédérale de district pour le district Est de l’Arkansas en 2019. À l’époque, il travaillait pour Walmart en tant que directeur principal de son équipe mondiale chargée de la conformité en matière de lutte contre la corruption. Il était revenu chez Walmart un an plus tôt, après avoir occupé depuis 2015 le poste de solliciteur général de l’Arkansas sous la direction de la procureure générale républicaine Leslie Rutledge. À ce titre, il avait défendu devant les tribunaux la décision de l’État de mettre fin au financement de Planned Parenthood par Medicaid. Au début de sa carrière, Rudofsky a travaillé au sein du cabinet d’avocats Kirkland & Ellis et a participé à plusieurs campagnes républicaines, notamment en tant que conseiller juridique adjoint et directeur des opérations juridiques le jour du scrutin pour la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012. Il a également été membre de la Federalist Society, une association conservatrice.

En tant que juge, Rudofsky a rendu en 2022 un arrêt qui a fortement restreint la capacité des plaignants privés à faire valoir les protections contre la discrimination raciale prévues à l’article 2 de la loi sur les droits de vote (Voting Rights Act), en estimant que seul le procureur général des États-Unis était habilité à intenter des actions en justice en vertu de cette loi historique sur les droits de vote. La Cour d’appel du 8e circuit a par la suite confirmé cette décision. En 2024, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et de la guerre à Gaza qui s’ensuivit, Rudofsky s’est joint à un groupe d’autres juges qui se sont rendus en Israël pour rencontrer des responsables gouvernementaux et des soldats. Alors que des manifestations contre la guerre commençaient à agiter les campus à l’échelle nationale, le juge, qui est juif, a également insisté auprès de ses futurs assistants juridiques pour qu’ils confirment n’avoir commis aucun acte pouvant être interprété comme une approbation de l’attaque du 7 octobre ou d’actes d’antisémitisme ou d’islamophobie.

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