 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,73
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La NFL envisage des discussions préliminaires sur la renégociation des droits télévisuels, selon CNBC
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 9)

La Ligue nationale de football pourrait commencer à renégocier ses accords de droits médiatiques dès 2026, quatre ans avant la clause de retrait de l'accord actuel, a rapporté CNBC mercredi.

La ligue a besoin de l'accord de ses partenaires médias actuels, Disney DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O de Comcast, Paramount PSKY.O , Amazon AMZN.O et Fox FOXA.O , pour entamer des discussions sur un nouvel accord, a indiqué le rapport, citant une interview exclusive du commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Comcast s'est refusé à tout commentaire, tandis que la NFL, Disney, Paramount, Amazon et Fox n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de Reuters.

Pour les radiodiffuseurs, l'accélération des renégociations des droits télévisuels de la NFL signifie qu'ils devront probablement faire face à des coûts plus élevés, ainsi qu'à une plus grande pression pour justifier l'investissement. Mais l'obtention des droits leur permet également de rester au cœur de l'un des rares événements en direct qui attire encore des audiences massives et des budgets publicitaires.

Le sport est l'un des rares genres à attirer régulièrement des téléspectateurs en direct et en simultané, ce qui est très intéressant pour les annonceurs à la recherche d'envergure lors d'événements de premier plan comme la NFL et la NBA.

La NFL a signé des accords de droits médiatiques à long terme en 2021, dans le cadre d'un accord combiné évalué à plus de 100 milliards de dollars, à compter de la saison 2023 et jusqu'en 2033.

La NFL pourrait profiter de cette occasion pour renouveler des accords ou ajouter de nouveaux partenaires tels que YouTube et Netflix. YouTube a signé un accord de streaming NFL de 14 milliards de dollars en 2022, tandis que Netflix a diffusé ses premiers matchs NFL en direct à Noël l'année dernière.

Netflix et Google, propriétaire de YouTube, n'ont pas non plus répondu immédiatement aux commentaires sur un éventuel intérêt pour un accord.

Parmi les 100 meilleures diffusions aux États-Unis en 2024, la NFL a obtenu 70 , la présence médiatique de la ligue recevant un coup de pouce massif de la part d'Amazon et de Netflix.

Sport

Valeurs associées

AMAZON.COM
220,7100 USD NASDAQ -3,04%
COMCAST-A
31,6200 USD NASDAQ +0,41%
FOX RG-A
61,6100 USD NASDAQ -1,30%
WALT DISNEY
112,270 USD NYSE -0,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank