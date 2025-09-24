La NFL envisage des discussions préliminaires sur la renégociation des droits télévisuels, selon CNBC

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 6 à 9)

La Ligue nationale de football pourrait commencer à renégocier ses accords de droits médiatiques dès 2026, quatre ans avant la clause de retrait de l'accord actuel, a rapporté CNBC mercredi.

La ligue a besoin de l'accord de ses partenaires médias actuels, Disney DIS.N , NBCUniversal CMCSA.O de Comcast, Paramount PSKY.O , Amazon AMZN.O et Fox FOXA.O , pour entamer des discussions sur un nouvel accord, a indiqué le rapport, citant une interview exclusive du commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Comcast s'est refusé à tout commentaire, tandis que la NFL, Disney, Paramount, Amazon et Fox n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de Reuters.

Pour les radiodiffuseurs, l'accélération des renégociations des droits télévisuels de la NFL signifie qu'ils devront probablement faire face à des coûts plus élevés, ainsi qu'à une plus grande pression pour justifier l'investissement. Mais l'obtention des droits leur permet également de rester au cœur de l'un des rares événements en direct qui attire encore des audiences massives et des budgets publicitaires.

Le sport est l'un des rares genres à attirer régulièrement des téléspectateurs en direct et en simultané, ce qui est très intéressant pour les annonceurs à la recherche d'envergure lors d'événements de premier plan comme la NFL et la NBA.

La NFL a signé des accords de droits médiatiques à long terme en 2021, dans le cadre d'un accord combiné évalué à plus de 100 milliards de dollars, à compter de la saison 2023 et jusqu'en 2033.

La NFL pourrait profiter de cette occasion pour renouveler des accords ou ajouter de nouveaux partenaires tels que YouTube et Netflix. YouTube a signé un accord de streaming NFL de 14 milliards de dollars en 2022, tandis que Netflix a diffusé ses premiers matchs NFL en direct à Noël l'année dernière.

Netflix et Google, propriétaire de YouTube, n'ont pas non plus répondu immédiatement aux commentaires sur un éventuel intérêt pour un accord.

Parmi les 100 meilleures diffusions aux États-Unis en 2024, la NFL a obtenu 70 , la présence médiatique de la ligue recevant un coup de pouce massif de la part d'Amazon et de Netflix.