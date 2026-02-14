JO: Et deux médailles de plus en biathlon !

La biathlète française Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi l'argent sur le sprint (7,5 km) lors des JO d'hiver de Milan Cortina, sa première médaille olympique ( AFP / Odd ANDERSEN )

Océane Michelon en argent, et Lou Jeanmonnot en bronze sur le sprint: les biathlètes ont apporté deux médailles supplémentaires à la délégation française aux JO de Milan Cortina, samedi, où la spécialiste des bosses Perrine Laffont a laissé filer l'occasion de remporter une deuxième médaille dans une édition des Jeux.

Ces deux podiums portent à 12 (4 or, 6 argent, 2 bronze) le nombre de médailles françaises depuis le début des Jeux.

. Biathlon: et voilà Océane Michelon

Et de sept ! Après le titre de Quentin Fillon Maillet en sprint vendredi, l'équipe de France de biathlon compte désormais sept médailles sur la piste d'Anterselva, dont trois en or, après l'argent décroché par Océane Michelon, 23 ans, pour sa première course aux Jeux et le bronze de Lou Jeanmonnot sur le sprint (7,5 km). Le titre est revenu à la Norvégienne Maren Kirkeeide, avec moins de 4 secondes d'avance sur Michelon, 23 ans, qui n'avait pas été retenue pour les premières courses.

Trois jours après son titre sur l'individuel, Julia Simon, également médaillée d'or avec le relais mixte, a terminé au-delà de la 30e place, à 1 min 55 de la tête. Un retard qui pourrait s'avérer rédhibitoire pour la prochaine épreuve, la poursuite dès dimanche, où les écarts du sprint déterminent l'ordre et les écarts de départ.

Classée au-delà de la 60e place, Justine Braisaz-Bouchet ne pourra prendre part à la poursuite.

. Pas de deuxième médaille pour Laffont

Médaillée de bronze mercredi lors des bosses simples, Perrine Laffont a échoué à la quatrième place de l'épreuve de bosses parallèles. Et cette médaille en chocolat a un goût amer pour Laffont, qui aurait pu gagner en demi-finale où son adversaire a chuté quelques secondes après qu'elle est sortie du parcours. Et lors de la petite finale de cette compétition nouvelle au programme olympique, Laffont a devancé Elizabeth Lemley au temps, mais les juges ont décerné la médaille à l'Américaine, dont les sauts plus élaborés ont été valorisés.

La victoire est revenue à l'Australienne Jakara Anthony devant Jaelin Kauf.

. Ski alpin: Pinheiro Braathen écrit l'histoire

Père norvégien, mère brésilienne, Lucas Pinheiro Braathen a d'abord couru pour le pays scandinave avant de rejoindre la "seleçao". Avec bonheur: avec cette victoire en géant, il offre au Brésil sa première médaille olympique de l'histoire aux Jeux d'hiver.

Pinheiro Braathen a notamment profité d'une première manche stratosphérique, à l'issue de laquelle il précédait de 95/100e Marco Odermatt, qui n'a pu combler l'écart sur le deuxième tracé.

Quatrième de la descente, en argent dans le combiné par équipes et en bronze lors du super-G, Odermatt, ultra-dominateur en Coupe du monde, laisse passer une nouvelle occasion de décrocher l'or olympique.

Un autre Suisse, Loic Meillard s'est emparé de la médaille de bronze.

Côté Français, Leo Anguenot, 5e de la première manche, a reculé d'un rang au classement final, alors qu'Alban Elezi Cannaferina n'est pas allé au bout de la seconde manche.