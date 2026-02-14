Dominik Szoboszlai voudrait rejoindre le Real Madrid

À prendre avec des pincettes, ou source fiable ? Sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi a fait une confidence au sujet de Dominik Szoboszlai : selon l’entraîneur, qui s’est livré dans les colonnes de Winwin , l’indispensable joueur de Liverpool souhaiterait rejoindre le Real Madrid : « Dès ses débuts dans le football, Dominik n’avait qu’un seul rêve : jouer pour le Real Madrid. » Une information qu’il serait capable de livrer « grâce à la relation très étroite et directe » entretenu avec le Red « depuis son enfance » .

« Je ne sais pas s’il sera en mesure de franchir cette étape, car la décision dépend de lui et aussi de son club , a continué le technicien . L’idée qui vous anime constamment est de réaliser votre rêve, d’en faire une réalité. À mon avis, c’est la seule et unique pensée qui puisse guider Dominik. Cependant, je n’exclus absolument pas la possibilité qu’il reste à Liverpool et prolonge son contrat. C’est un joueur essentiel pour Liverpool, et Liverpool est l’un des plus grands clubs du monde. » Florentino Pérez a entendu.…

FC pour SOFOOT.com