Déjà une banderole frondeuse avant OM-Strasbourg

Un match sous haute tension ? Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant . Avant même la sortie des joueurs pour l’échauffement, les South Winners avaient mis en place une banderole annonçant la couleur : « Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! »

TB pour SOFOOT.com