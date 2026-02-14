 Aller au contenu principal
Déjà une banderole frondeuse avant OM-Strasbourg
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 16:40

Un match sous haute tension ? Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant . Avant même la sortie des joueurs pour l’échauffement, les South Winners avaient mis en place une banderole annonçant la couleur : « Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! »

🚨La banderole des South Winners : "Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri !" [@Vincent_1393] pic.twitter.com/9UaDjCaZWM…

TB pour SOFOOT.com

