Déjà une banderole frondeuse avant OM-Strasbourg
Un match sous haute tension ? Quelques jours après le départ de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille reçoit Strasbourg dans un Vélodrome qui s’annonce bouillant . Avant même la sortie des joueurs pour l’échauffement, les South Winners avaient mis en place une banderole annonçant la couleur : « Vous avez fait sauter le fusible, mais c’est tout le système qui est pourri ! »
🚨La banderole des South Winners : "Vous avez fait sauter le fusible mais c'est tout le système qui est pourri !" [@Vincent_1393] pic.twitter.com/9UaDjCaZWM…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer