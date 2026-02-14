 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus
information fournie par So Foot 14/02/2026 à 16:21

Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus

Wilfried Mbappé a fait son choix pour le prochain sélectionneur des Bleus

La guerre de succession est déjà lancée. Alors que le départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde est déjà annoncé, le poste de sélectionneur de l’équipe de France attire toutes les convoitises. Grand favori pour prendre la suite de son capitaine en 1998, Zinédine Zidane peut compter sur de nombreux soutiens . « Je ne sais pas si c’est le profil idéal mais ce serait très bien » , a réagi Wilfried Mbappé ce vendredi soir sur le plateau de l’émission C à Vous.

Passer après Deschamps, une mission forcément compliquée ?

Un soutien pas si anodin, venu du père du capitaine actuel et star incontestée des Bleus, Kylian Mbappé. « On va s’en apercevoir après mais ça va être très dur de passer derrière Deschamps . Aujourd’hui, on va lui trouver plein de problèmes mais une fois qu’il va partir, on va lui trouver plein de qualités , a poursuivi Wilfried Mbappé. Il ne faut pas oublier ce qu’il a fait et le palmarès qu’il va laisser. Et si c’est Zidane on sera tous contents. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dominik Szoboszlai voudrait rejoindre le Real Madrid
    Dominik Szoboszlai voudrait rejoindre le Real Madrid
    information fournie par So Foot 14.02.2026 16:22 

    À prendre avec des pincettes, ou source fiable ? Sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi a fait une confidence au sujet de Dominik Szoboszlai : selon l’entraîneur, qui s’est livré dans les colonnes de Winwin , l’indispensable joueur de Liverpool souhaiterait rejoindre ... Lire la suite

  • La biathlète française Océane Michelon, 23 ans, a décroché samedi l'argent sur le sprint (7,5 km) lors des JO d'hiver de Milan Cortina, sa première médaille olympique ( AFP / Odd ANDERSEN )
    JO: Et deux médailles de plus en biathlon !
    information fournie par AFP 14.02.2026 16:21 

    Océane Michelon en argent, et Lou Jeanmonnot en bronze sur le sprint: les biathlètes ont apporté deux médailles supplémentaires à la délégation française aux JO de Milan Cortina, samedi, où la spécialiste des bosses Perrine Laffont a laissé filer l'occasion de ... Lire la suite

  • Le Mans et Reims ratent la première marche
    Le Mans et Reims ratent la première marche
    information fournie par So Foot 14.02.2026 15:59 

    C’était un samedi à récupérer la place de leader, à faire la fête et à profiter… ou bien, au contraire, à avoir de gros regrets. Malheureusement pour eux, Reims et Le Mans ont opté pour la deuxième option en ratant la victoire chacun de leur côté. Désormais à une ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé fidèle au poste !
    Kylian Mbappé fidèle au poste !
    information fournie par So Foot 14.02.2026 14:56 

    Certains ont-il sérieusement pensé que le Real Madrid allait se passer de son joueur providentiel, la course au titre avec Barcelone faisant rage ? Alors que des échos faisaient état d’une gène physique et d’une potentielle absence contre la Real Sociedad lors ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank