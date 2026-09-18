La Nasa serait en pourparlers pour confier de nouvelles missions au Starliner de Boeing, selon le WSJ

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La Nasa est en pourparlers avec Boeing BA.N concernant l'utilisation du vaisseau spatial “Starliner” de ce constructeur aérospatial pour mener à bien de nouvelles missions, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.