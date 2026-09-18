La Nasa serait en pourparlers pour confier de nouvelles missions au Starliner de Boeing, selon le WSJ

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(Ajout d'un commentaire de Boeing au paragraphe 3)

La Nasa est en pourparlers avec Boeing BA.N au sujet de l'utilisation du vaisseau Starliner du constructeur aérospatial pour mener à bien de nouvelles missions, a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

Les discussions portent sur la réalisation par le Starliner d’au moins dix nouveaux vols dans les années à venir, précise l’article, citant des sources proches du dossier.

“Nous sommes engagés dans les efforts de la Nasa en matière de transport commercial d’équipage et nous sommes impatients de lancer la prochaine mission Starliner conformément aux exigences de la Nasa”, a déclaré un porte-parole de Boeing à Reuters. La Nasa n’a pas répondu à la demande.

Ces discussions suggèrent que la Nasa reste déterminée à conserver Boeing comme deuxième prestataire américain de transport d’équipage aux côtés de SpaceX, malgré la mission d’essai habitée mouvementée du Starliner il y a deux ans.

En 2014, la Nasa avait choisi Boeing et SpaceX SPCX.O pour développer des vaisseaux spatiaux capables de transporter des astronautes vers la station spatiale, afin de doter les États-Unis d’une capacité de lancement nationale régulière après le retrait de la navette spatiale par la Nasa, mettant ainsi fin à des années de dépendance vis-à-vis des vaisseaux russes Soyouz.

“La Nasa élabore actuellement des plans pour répondre aux objectifs de notre nation en matière de présence durable en orbite terrestre basse” et prévoit de communiquer des détails prochainement, a déclaré un porte-parole de l’agence au WSJ.

Le Starliner de Boeing a rencontré des problèmes lors de son vol d’essai habité de 2024, ce qui a contraint la Nasa à ramener la capsule à vide et à rapatrier les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams à bord d’un Dragon de SpaceX, après qu’une mission initialement prévue pour 10 jours s’est transformée en un séjour de plus de neuf mois à bord de l’ISS.

Plus tôt dans la journée, la Nasa a attribué à SpaceX un contrat de 946 millions de dollars pour effectuer trois missions supplémentaires avec des astronautes vers la Station spatiale internationale, prolongeant ainsi les vols habités de l’entreprise jusqu’en 2030.