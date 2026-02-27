La Nasa modifie son programme lunaire en lançant une nouvelle mission d'essai avant l'atterrissage d'un astronaute sur la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joey Roulette

La Nasa a ajouté une nouvelle mission à son programme lunaire Artemis , comprenant un test d'amarrage du vaisseau spatial en orbite terrestre avant de faire atterrir ses premiers astronautes sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle, révisant ainsi l'effort lunaire phare des Etats-Unis sous la pression de la Chine.

La nouvelle mission Artemis, prévue pour 2027, est l'une des nombreuses modifications du programme lunaire que l'agence spatiale américaine a annoncées vendredi, alors que la Chine se rapproche de son propre objectif d'alunir en 2030 avec un équipage, et que les experts américains en sécurité avertissent que davantage de tests sont nécessaires avant que la Nasa ne fasse sa tentative d'alunissage avec un équipage , désormais prévue sous le nom d'Artemis IV, en 2028.

La Nasa a également annulé un projet de modernisation de sa fusée Space Launch System pour se concentrer sur l'augmentation de la production et du taux de vol de cette fusée, qui a été lent par rapport aux fusées plus récentes. Cette décision a une incidence sur le contrat d'environ 2 milliards de dollars conclu avec Boeing pour la construction d'un étage supérieur SLS plus puissant, dont les plans actuels ont été annulés.

SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos développent chacun un atterrisseur lunaire pour le programme, se battant pour être le premier à atterrir sur la lune pour la Nasa. Boeing et Northrop Grumman construisent le SLS, qui transporte la capsule Orion, construite par Lockheed Martin, qui transportera les astronautes jusqu'à l'un des atterrisseurs lunaires dans l'espace avant de se poser sur la lune.

Cette nouvelle missionpermet à la Nasa de s'entraîner davantage avant l'étape plus ambitieuse de l'alunissage, prévue de longue date pour Artemis III. L'agence a lancé un essai sans équipage du SLS et d'Orion en 2022 et prévoit le lancement en avril d'Artemis II, qui emmènera quatre astronautes autour de la lune et les ramènera.

Dans le cadre de la mission Artemis III actualisée, Orion, avec des astronautes à bord, démontrera sa capacité à s'amarrer à l'un des atterrisseurs lunaires, ou aux deux, en orbite terrestre basse. Il s'agit d'une étape cruciale dans le cheminement de l'Agence vers la Lune.