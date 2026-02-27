La Nasa modifie son programme lunaire en lançant une nouvelle mission d'essai avant l'alunissage habité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La nouvelle mission Artemis fait reculer l'alunissage dans le calendrier du programme

La Nasa abandonne le projet de mise à niveau de la fusée SLS pour améliorer la version actuelle

De nombreuses étapes techniques restent à franchir avant que l'alunissage habité américain puisse avoir lieu

Les États-Unis font la course avec la Chine, qui prévoit un alunissage en 2030

(Ajout de citations et d'éléments de contexte) par Joey Roulette

La Nasa ajoute un test d'amarrage à son programme lunaire Artemis avant de faire atterrir ses premiers astronautes sur la lune depuis plus d'un demi-siècle, révisant ainsi le projet lunaire phare des États-Unis dans un contexte de retards croissants et de pression concurrentielle de la part de la Chine.

La nouvelle mission Artemis en orbite terrestre, prévue pour 2027 et impliquant des atterrisseurs lunaires de SpaceX d'Elon Musk et de Blue Origin de Jeff Bezos,a été l'une des nombreuses modifications du programme lunaire annoncées vendredi par le chef de la Nasa et entrepreneur milliardaire Jared Isaacman.

Cette annonce intervient alors que la Chine se rapproche de son propre objectif d'alunissage en équipage en 2030, et que les experts américains en sécurité avertissent que des tests supplémentaires sont nécessaires avant que la Nasa ne fasse sa tentative d'alunissage en équipage, actuellement prévue sous le nom d'Artemis IV en 2028.

"Nous sommes tous arrivés au point où il s'agit vraiment de la seule voie possible pour réussir un alunissage dans les délais que nous visons", a déclaré M. Isaacman à la presse vendredi, soulignant la nécessité d'aller plus vite et de minimiser les retards des différents engins spatiaux impliqués dans le programme.

Dans le cadre de la mission Artemis III actualisée, la capsule Orion de la Nasa démontrera sa capacité à s'amarrer à l'un ou aux deux atterrisseurs lunaires en orbite terrestre basse. Ce processus constitue une étape cruciale dans le cheminement de la Nasa vers la Lune.

L'agence spatiale a également annulé un projet de modernisation de sa fusée Space Launch System pour se concentrer sur l'augmentation de la production et du taux de vol de cette fusée, qui a été lent par rapport aux fusées plus récentes. Cette décision a une incidence sur le contrat d'environ 2 milliards de dollars conclu avec Boeing pour la construction d'un étage supérieur SLS plus puissant, dont les plans actuels ont été annulés.

Selon M. Isaacman, ces mesures permettraient au SLS d'atteindre un taux de vol d'au moins un lancement par an et de réaliser des missions annuelles vers la lune, accélérant ainsi la cadence de lancement qui est actuellement d'un lancement tous les deux ou trois ans.

Ces décisions constituent le remaniement le plus important du programme Artemis de la Nasa depuis son lancement en 2017, alors que les États-Unis visent à mettre en place des missions lunaires régulières dans le cadre d'une suite longtemps attendue à leurs premières missions lunaires dans le cadre du programme Apollo, qui s'est achevé en 1972.

M. Isaacman a déclaré que les nombreux sous-traitants de l'agence, de Boeing à SpaceX, sont d'accord avec les nouveaux objectifs. Lockheed Martin, qui construit la capsule Orion, a salué l'annonce. Boeing a déclaré que sa main-d'œuvre et sa vaste chaîne d'approvisionnement SLS sont prêtes à augmenter la production et le taux de vol de la fusée.

LA DEUXIÈMEMISSION ARTEMIS PEINE À DÉCOLLER

SpaceX et Blue Origin développent chacun un atterrisseur lunaire pour le programme, se battant en duel pour être le premier à se poser sur la lune pour la Nasa. Boeing et Northrop Grumman construisent le SLS, qui transporte la capsule Orion, construite par Lockheed Martin, qui emmènera les astronautes jusqu'à l'un des atterrisseurs lunaires dans l'espace avant de se poser sur la lune.

Cette nouvelle mission permet à la Nasa de s'entraîner davantage avant l'étape plus ambitieuse de l'alunissage, prévue de longue date pour Artemis III. L'agence a lancé un essai sans équipage du SLS et d'Orion en 2022 et prévoit le lancement en avril d'Artemis II, qui emmènera quatre astronautes autour de la lune et les ramènera.

Depuis le début du mois, la Nasa tente de lancer sa deuxième mission Artemis, le premier vol du programme transportant un équipage d'astronautes. Trois astronautes américains et un astronaute canadien feront un aller-retour autour de la lune avec Orion pendant dix jours.

Mais une fuite d'hydrogène, l'un des principaux ergols qui alimentent le SLS, s'est produite lors d'une répétition de lancement ce mois-ci, suivie d'un problème concernant l'étage supérieur de la fusée, qui a contraint la Nasa à faire rouler la fusée pour la réparer.